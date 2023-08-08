積極推動資源回收再利用，讓垃圾減量，台中市環保局近幾年逐年增加回收品項，初步估算，光是資源回收變賣物1年收益可達1億6000多萬元，相當可觀，環保局長陳宏益在市政會議上報告資收成果，值得關注的是，近幾年回收物中，電動按摩椅、行李箱數量增加，環保局將培訓員工投入修繕，盼達到再利用。

陳宏益指出，台中市目前希望資收站約有127站，登記在案的資源回收業者62家、未登記者有128家，每年這些資源回收物變賣所得約可達1億3400多萬元。市府近年來積極推動生廚餘回收，在分類出來的熟廚餘部分，變賣給養豬業者，1年收益也可超過1289萬元。

環保局統計，全台中市廢棄車輛變賣1年可收億766萬、二手家具回收變賣1年約438萬元，此外，包括堆肥化產品、廢彈簧墊的鋼絲及樹幹等都能拿來變賣，總計年收益超過1億6000萬。

陳宏益指出，從資源回收品中可發現，近幾年電動按摩椅、行李箱的回收數量有明顯增多趨勢，其中電動按摩椅部分，有些只是滾輪壞掉、電器開關壞掉，民眾不會自行修理，等原廠更換又要許多時間，不少人乾脆換新並排出舊的，有感於這類資收品增加，環保局將培訓清潔員修理能力，讓回收物能再利用。

台中市副市長黃國榮強調，培訓清潔員修理按摩椅或其他電器的技能，也可以考慮未來開班授課，提供一般民眾學習，且環保局內又有現成的物品可以練習，可考慮試辦。