新竹市東區「建功安居」社會住宅日前順利決標，預計2018年完工，為新竹市再提供743戶社宅，加上中雅安居、金城安居、建功公辦都更案，全市推動中的社宅2500戶已達標，穩定朝4000戶長期目標邁進。

市長高虹安表示，市府團隊相當重視社宅政策與進度，目前共規畫5處社宅，包含中雅安居、建功安居、金城安居、建功都更社宅和舊社段社會住宅，以中長期推動全市4000戶社會住宅為目標，照顧弱勢及青年族群的居住需求，實現居住正義，將新竹市打造為「幸福友善」的宜居城市。

都發處長翁義芳表示，國家住都中心與竹市府合作推動「中雅安居」638戶及「建功安居」743戶，另外也辦理金城安居預計約920戶、建功公辦都更分回200戶及舊社段社宅等，竹市社宅目標戶數2500戶已達標，為新竹市打造更友好的居住環境。

都發處說明，位於北區樹林頭夜市內的舊社段社宅於今年5月23日獲內政部核發指定興辦，屬非都市特定專用區，市府將配合辦理用途變更。

「建功安居」社宅則位於新竹市東區建功二路42巷，步行3分鐘即可抵達建功高中，鄰近馬偕兒童醫院、將軍村開放圖書資訊園區、戰車公園、國立清華大學，距離國道客運站及國道1號僅需5分鐘車程，交通便捷、生活機能豐富。

此外，「建功安居」更規畫身心障礙者社區日照中心、社區日間作業空間、家庭照顧者社區支持服務據點及發展遲緩及身心障礙兒童社區療育據點，同時完成鄰地綠美化，優化環境與提供地區所需照顧支持服務空間。

都發處指出，近年市府除積極與國家住宅及都市更新中心合作，亦將透過都市更新分回、整體開發取得社福用地等方式，多元擴充社宅量能，目標讓社宅政策能穩健持續推動，為新竹市打造更友善的居住環境，讓市民享受更優質的生活。