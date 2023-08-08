美國銷量最大的肉類生產商泰森食品決定關閉另外4座工廠，令當地政府感到意外也非常難過，因為這些工廠已經在當地超過50年。

密蘇里州Noel市長Terry Lance表示，泰森食品在當地的工廠僱用約1,500名員工，關廠將對這座城市造成相當嚴重的影響。該市總人口只有約2100人。

在新冠疫情期間，泰森食品因肉類價格飆漲大賺一筆，但如今必須為了獲利下滑和某些產品需求持續放緩而做出調整。

今年以來，泰森食品已經關閉了位於阿肯色州和維吉尼亞州、員工總計近1,700人的兩座雞肉工廠，並裁減部分公司職員。

該公司表示，這4座工廠預計將於2023年底或2024年初關閉，其生產工作將轉移到離客戶較近的新廠。

財務長John R. Tyson在電話會議上表示，這4座廠佔泰森雞肉產能約10%。

該公司拒絕透露有多少工廠員工將受到影響，僅表示會協助重新安置人員，並鼓勵他們申請公司的其他職位。

執行長Donnie King在法說會上表示，這些工廠通常規模較小，卻需要大筆資金才能存續。

泰森食品周一發布第三財季（7月1日）財報，其營收年減3%，為131.4億美元，不及市場預估的135.9億美元。淨損達4.17億美元，遠不及上年同期的獲利7.5億美元。經調整後每股盈餘為0.15美元，幾乎只有市場預期（0.26美元）的一半。該公司並表示上季豬肉平均售價下跌16.4%、雞肉價格跌5.5%、牛肉價格漲5.2%。