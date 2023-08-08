台中地區鄭姓男子鎖定網路年輕貌美、身材火辣的人氣「小模」、「網紅」，深研交友後，再假冒「閨密」身分網聊隆乳整形、內衣穿搭等話題，藉機騙取「小模」等人裸胸、私密處等影照片。台中地檢署陸續接獲2、3名「小模」舉發提告，日前搜索鄭住處，查獲大批女性私密照，初估約有10多人被害，依妨害性隱私及不實性影像等罪嫌向院方聲押獲准。

台中地檢署陸續接獲中部地區2、3女被害人報案，被害人都是網路頗有知名度的「小模」、「網紅」，憤控被騙走裸胸、陰部等私密照。檢方追查，住在中部地區的35歲鄭男涉嫌重大，在8月3日清晨7時許指揮台中市第四警分局、重案中心檢察事務官等單位，前往鄭男住處搜索，查扣電腦主機及2支手機。

檢警調查，鄭男自2020年起在臉書、IG、抖音等社群軟體鎖定年輕貌美、身材火辣，且追蹤粉絲超過5000人的的人氣「小模」、「網紅」，深入研究交友狀況，獲取「小模」的「閨密」資料及照片後，再假冒「閨密」身分在網路與「小模」私聊，告知想做隆乳手術，與「小模」討論胸部、身材及內衣穿搭等話題，「小模」誤以為對方是「閨密」，沒有防備地自行拍攝私密照提供給對方。

檢警在鄭男手機及電腦中發現大批的女性私密照，初步過濾約有10多人受害，目前正過濾清查、擴大偵辦中。檢方4日即以鄭男涉妨害性隱私及不實性影像、個資法等罪嫌向地院聲押禁見獲准。

中檢擴大偵辦，並呼籲有類似情節遭詐騙私密照及影片的被害人能出面向檢方連繫，由專責女性檢察事務官受理。

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