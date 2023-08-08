7日由PLG聯盟正式官宣離開高雄17直播鋼鐵人的前鋒藍少甫，8日T1聯盟台中太陽宣布網羅這位「Energy Guy」，要在新球季成為守護球隊禁區的一份力量。

台中太陽總經理汪蔚傑表示：「藍少甫是屬於教練團給他機會、給他足夠上場時間就會立即給予球隊反饋的球員。且藍少甫有很多貢獻度並不是從數據上看得到的，最重要的是面對每天訓練和比賽態度是非常認真和投入的球員，看到他總會與拚勁、正能量與積極聯想在一起，身體素質也夠好，經過兩年職業球賽的鍛鍊3分球命中率也越來越理想，加上26歲還很年輕、還有許多進步的空間，希望新賽季可以打出更好的球風。」

藍少甫則說：「很開心加入台中太陽，我會盡我最大的努力幫助球隊拿下勝利。球隊當中有許多熟悉的前輩，包括之前是人氣洋將，現在擔任總教練的『塔克老師』（Anthony Tucker）和控球後衛彭俊諺，都會幫助我更快融入台中太陽隊的體系，目前教練團有開始與我溝通之後在球隊的定位，幾次討論之後幫助我非常多，不過目前我要先準備下周瓊斯盃邀請賽幫助中華白隊贏球。」

藍少甫在2021年PLG新人選秀會第1輪第8順位被鋼鐵人選上並加盟該球隊，2021-22新人賽季平均每場可拿下6.9分、3籃板，在2022-23賽季藍少甫為鋼鐵人出賽28場，平均繳出5.2分、3.7籃板，上月31日是鋼鐵人執行球隊選擇權最後期限，本月7日PLG官宣藍少甫離開鋼鐵人成為自由球員，8日就傳出加入T1台中太陽的好消息。