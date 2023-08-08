藝人黃子佼先前毀滅式爆料演藝圈黑料，其中點名吳宗憲男女關係混亂，甚至欠錢不還，對此，吳宗憲毫不留情面反擊，Youtuber博仔日前發布細數吳宗憲歷年情感糾紛的影片，引起網友熱議，對此，前AV導演圤智雨透露吳宗憲不會翻車的關鍵原因。

Youtuber博仔日前發布一支影片，細數吳宗憲踏入演藝圈後的感情糾紛，短短2天吸引數十萬人瀏覽，前AV導演圤智雨透露身旁的企劃看完影片後，立刻詢問吳宗憲爆出許多負面新聞，為何始終不會出事?對此，他強調關鍵在於「有才華」，才未從神壇跌落過，接著舉出實例：「如果《小明星大跟班》，如果《綜藝大熱門》，這兩個目前台灣指標性的節目換成其他主持人，你認為效果還是一樣嗎」，強調：「他會存在不是沒有道理」。

圤智雨指出至今檯面上，沒有主持人反應快過吳宗憲，也沒人能夠開黃腔之餘還能夠自嘲，光這幾點就奠定他在演藝圈不敗地位，唯一會讓他「垮掉」的關鍵，無非是「賺夠了想退休」，話鋒一轉，圤智雨表示吳宗憲唯一讓他覺得不妥的地方，在於太過力挺兒子，眼見他把鹿希派安置在自己的保護傘下，不禁感概：「憲哥像是孩子放出去會鬧事，不如待在自己身邊，但說真的，你兒子的各方面有達到你一半的能力嗎」。

圤智雨透露吳宗憲不會翻車的關鍵原因在於才華洋溢。（圖／圤智雨 雨的十二時辰臉書）

圤智雨強調因為鹿希派的緣故，讓他相當不喜歡在螢光幕前看到吳宗憲，但還是忍不住誇讚他有著一套獨有的主持風格，「陳沂說的雖然都是對的，但根本不可能打垮這位台灣大佬」。