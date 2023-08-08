國民黨總統參選人侯友宜昨（7）日與雙北立委參選人餐敘，據悉，侯與小雞們互動融洽。對此，國民黨前立委陳學聖認為，雙北小雞因有地利之便，很容易成為意見領袖，侯友宜只要與雙北小雞多交流，翻轉選情是大有可為的，「搞定雙北底定全台」。

參與餐會的國民黨台北市議員徐巧芯透露，參與餐會的大家希望看到黨砲口一至對外，不要浪費時間力氣在內耗上，「沒有什麼太大的意義」。徐巧芯也希望，國民黨要趕快把矛頭轉向前衛福部長陳時中，以及已重振旗鼓綠營網軍等民眾最關注的事情上。

陳學聖今在臉書發文表示，國民黨雙北立委參選人全員出席侯友宜便當會，是個好的轉機，他指出，根據自己過去的從政經驗觀察，由於比較好找到人，且其他縣市的民代要顧選區，台北的民代較會受到媒體的青睞，很容易成為意見領袖。

陳學聖指出，在餐會後與侯友宜合影的民代，在國民黨提名之亂期間，都曾是重要的發言者，而現在萬溪匯流向大海，「雖然不免還會有些小伏流、暗流」，但局勢大致已底定，只要侯和雙北小雞們多交流溝通、緊緊綁在一起，像個團結的隊伍，翻轉是大有可為的。