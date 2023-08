南韓大勢女團BLACKPINK今(8)迎來出道七週年,四位成員在第一時間於社群上曬出合影慶祝,不少粉絲紛紛送上祝福;而眼看與YG娛樂合約即將到期,成員們續約與否仍是外界關注的焦點,如今微博上傳出全體續約的消息。

日前微博上先是傳出Jisoo與Jennie和Lisa不續約,僅有Rosé確定續約的傳聞,接著,韓國媒體《文化日報》報導,僅Lisa沒有續約,且未來是否能再以完整體亮相,關鍵在Lisa,不過原外傳不續約的Jisoo,之所以轉念續約,原因在於公司要認同她和男星安普賢的戀情;如今微博瘋傳4人都已同意續約,但YG娛樂並沒有相關訊息,也未做出回應。

然而,目前雖未確定是否續約,但今(8)日迎來出道七週年的她們,都在各自的IG帳號上曬出合照慶祝,Rosé率先發文感謝粉絲和成員,表示:「首先真的非常恭喜我們的7週年!!不只是7年,而是10多年來一路辛苦的成員們,我愛你們……想跟妳們說聲謝謝」。

隨後Jennie也發文:「和BLACKPINK在一起的7年!我愛我們、我愛BLACKPINK、我愛BLINK。」Lisa寫下:「祝我和我的3個女孩7週年快樂。7是我最喜歡的數字之一,希望今年會成為我們幸運的一年,愛你們還有BLINKs」,Jisoo則發出兩篇文慶祝:「BLACKPINK is always in your area.」,可見四人的好交情,大批粉絲更紛紛獻上祝福表示,不管之後有沒有續約,都會永遠支持她們。