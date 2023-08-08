南韓大勢女團BLACKPINK今（8）迎來出道七週年，四位成員在第一時間於社群上曬出合影慶祝，不少粉絲紛紛送上祝福；而眼看與YG娛樂合約即將到期，成員們續約與否仍是外界關注的焦點，如今微博上傳出全體續約的消息。

日前微博上先是傳出Jisoo與Jennie和Lisa不續約，僅有Rosé確定續約的傳聞，接著，韓國媒體《文化日報》報導，僅Lisa沒有續約，且未來是否能再以完整體亮相，關鍵在Lisa，不過原外傳不續約的Jisoo，之所以轉念續約，原因在於公司要認同她和男星安普賢的戀情；如今微博瘋傳4人都已同意續約，但YG娛樂並沒有相關訊息，也未做出回應。

然而，目前雖未確定是否續約，但今（8）日迎來出道七週年的她們，都在各自的IG帳號上曬出合照慶祝，Rosé率先發文感謝粉絲和成員，表示：「首先真的非常恭喜我們的7週年！！不只是7年，而是10多年來一路辛苦的成員們，我愛你們……想跟妳們說聲謝謝」。

隨後Jennie也發文：「和BLACKPINK在一起的7年！我愛我們、我愛BLACKPINK、我愛BLINK。」Lisa寫下：「祝我和我的3個女孩7週年快樂。7是我最喜歡的數字之一，希望今年會成為我們幸運的一年，愛你們還有BLINKs」，Jisoo則發出兩篇文慶祝：「BLACKPINK is always in your area.」，可見四人的好交情，大批粉絲更紛紛獻上祝福表示，不管之後有沒有續約，都會永遠支持她們。