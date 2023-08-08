國際天后「CoCo」李玟上月5日逝世，家屬接連在7/31、8/1為她舉行告別式和火化儀式，老公Bruce第二天直到最後才出現在火葬場，被大批粉絲追罵「把李玟還給我們」。眼見Bruce被貼上負心漢標籤，他的友人近日常出面開砲，今(8日)透露是李玟家屬不讓Bruce扶靈，還要求兩位繼女公祭時段再現身就好，逆轉表示是Bruce一家從頭到尾被刁難。

李玟上月驚傳輕生過世，其二姊李思林透露，妹妹長期受疾病和情緒問題困擾，雖然罹患腳疾和乳癌，但傷她最深的死穴還是感情問題，令外界將矛頭指向與她傳婚變多年的Bruce。據《香港01》報導，Bruce因未擔任妻子扶靈角色被罵翻，但知情人澄清，他其實是「被除名」，遭李玟的家人要求不得參與，第一晚告別式，坐在第二排的Bruce在沒被安排致詞、坐在第二排的尷尬情況下結束，沒想到第二天更慘。

知情人稱，而且Bruce的兩個女兒原本被安排在和歌迷等人的公祭時段才得現身，Bruce不滿抗議後，才得以改到親友時段參與，至於有網友批評Bruce沒接獲邀請就厚臉皮參加，友人更是澄清為何參加家人告別式需要得到邀請？「這是很奇怪的評論」。

到了李玟喪禮第二天，友人表示家屬刻意不安排Bruce在扶靈名單中，徹底漠視他，是Bruce堅持才低調到火葬場送太太最後一程，而李玟生前曾透露世上最喜歡的地方是馬爾地夫，希望往生後能將骨灰灑到那裡，Bruce有向李玟的姊姊提出這建議，但看在雙方目前互動情形，Bruce的建議會不會被聽取還有待觀察。

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