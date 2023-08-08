新竹縣為全台少數沒有城市焚化廠的縣市，隨著居住人口與進駐園區廠商增加，垃圾去化議題日益嚴峻。為此，翰陽科技綠能與新竹縣政府簽署投資契約，現正進行建廠工程，預計明年第三季竣工，最快同年底取得許可並運轉。

翰陽科技綠能為本案導入先進污染防治與焚化發電技術，接軌國際標準，每年處理垃圾量預估可達15.5萬噸，且焚化熱能還可循環利用再生發電，除可解決在地垃圾問題外，同時保障環境並兼顧鄉親鄰里居住品質。

遠東銀身為國際赤道原則會員，透過金融核心專長業務延伸影響力，使金流導向綠色經濟發展。遠東銀法金副總經理季正華進一步指出，遠東銀承作的綠色授信案數量及額度逐年攀升，近期因「全台首座地熱電廠融資案」獲國際財經媒體肯定。

遠東銀總經理周添財表示，近年各地歷史高溫、山火、洪水和乾旱等異常氣象不斷，氣候變遷從預言逐漸成為現實，使全球產官學各界無不嚴陣以待，遠東銀協力金融同業壯大綠色融資力量，為建立資本和產業的綠色生態圈努力，務使2050年淨零碳排的願景成真。