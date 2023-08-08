5G時代OTT成為電信業者競逐新戰場，各家業者無不在OTT上煞費苦心，台灣大MyVideo繼2019年率先台灣本土OTT推出4K影片，再次升級影迷觀影服務，即日起，只要影片和裝置同時支援杜比視界(Dolby Vision)和杜比全景聲(Dolby Atmos)，電影名稱旁出現Dolby Vision、Dolby Atmos logo，點選觀看即可享受杜比沉浸式視聽體驗，建議搭配20M以上的網路連線，及支援杜比體驗的智慧電視、音響設備、手機、電視盒、電視棒等影音設備，擁有影院般OTT線上沉浸式觀影享受。
日前台灣OTT觀看影音串流平台LiTV立視線上影視針對台灣寬頻用戶的觀看、訂閱等行為進行調查，調查就顯示，台灣寬頻用戶中，有多達60.3%的寬頻用戶以CTV連網電視收看OTT影音串流平台的內容為主，收看有線電視內容為主的比例僅18.4%，而收到無線電視內容為主的用戶更只有9.4%，足見多數擁有CTV連網電視的人比較常看OTT影音串流平台內容。
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