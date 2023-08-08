花蓮縣富里鄉長江東成（左二）日前率公所團第，特地北上拜訪鄉內子弟、知名作詞人方文山（左三），並邀請他擔任鄉政文化顧問。（富里鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

位在花蓮縣轄最南端的富里鄉推展在地文化藝術、物產與觀光不遺餘力，日前特地北上拜訪鄉內子弟、知名作詞人方文山，交流對故鄉的期待與想法，邀請擔任鄉政文化顧問獲同意後，未來將協助鄉公所介紹、推廣當地的觀光景點與名產好物，增添富里鄉的曝光度。

曾獲金曲獎第13屆跟第19屆「最佳作詞人獎」的知名填詞人及作家方文山，於富里鄉學田村出生，5歲那年雖隨父母遷居桃園，但每年寒暑假都會回到家鄉探望親友，因此富里鄉不僅在他的童年回憶裡佔有一席之地，更讓他對這片土地存有濃厚的感情。

富里鄉長江東成本月2日率領公所團隊北上拜訪方文山，請益並交換他對故鄉的期待和想法，其中，方文山在交流過程裡，除表達自己對六十石山渾然天成的金針花海念念不忘，也感動鄉內迄今仍保存許多歷史古蹟，包括瑞舞丹大戲院、基督教長老教會、富南磚窯場等，雙方在近1個小時的對談中，得到滿滿的收穫。

特別的是，方文山在江東成的邀請下，願意以富里鄉出身的身份，擔任鄉公所的鄉政文化顧問，將全力協助故鄉各面相的發展，尤其是名產好物和風景觀光景點的介紹及推廣，鄉公所也相信未來一定有更多機會，讓方文山常常回富里走走。

鄉公所表示，方文山早期和歌手周杰倫合作、製作出許多膾炙人口且普受大眾喜愛的作品，如《七里香》、《菊花台》、《說好的幸福呢》、《青花瓷》、《 還在流浪》等歌曲，相信未來富里在他的協助下，能持續發展出更多獨特的鄉村文化，讓更多人看見富里。