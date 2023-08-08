今年以來，「性騷擾」在兩岸都上新聞熱搜。大陸知名編劇史航被業內女性聯名告發是性騷擾慣犯，引發大陸metoo震蕩；台灣影劇圈，因熱門台劇「造浪者」《Wave Maker》裡一句台詞「我們不要這樣算了」，揪出數名男明星性騷擾慣犯，藝人許傑輝、宥勝、炎亞綸、NONO、黑人陳建州等一干人都被捲入風波。

在現實生活中，性騷擾行為無處不在。據大陸《她刊》報導，近日由一群播客發起的社會實驗，主播團隊偽裝成年齡各異的女性去使用社交媒體，使用AI合成的照片，以該年齡的口吻進行社交。隨著實驗越來越深入，結果讓人大跌眼鏡，僅14歲的未成年少女，收到最多男性網友的性邀約。

一場社會實驗揭開的真相

先設想一下，當這四種人設的女孩出現在社交媒體上－經濟獨立的性感女郎，熱愛機車的亞文化酷女孩，20歲出頭溫柔的鄰家女生，唯一未成年的16歲少女。哪個人設可能遭到的性騷擾，會最多呢？

在實驗開始之前，團隊還為四個人設用AI合成了照片。御姐、亞文化女孩日常穿搭有一定露膚度。鄰家女孩穿著偏為日常，16歲少女則身著寬鬆衣服、毫無曲線或者性感暗示。

聊天則是由不同工作人員在幕後扮演的，言行完全符合年齡和人設進行，不含任何釣魚行為。據數據反饋的結果來看，雖然四位女性都遭到不同程度的侮辱，但是，其中遭遇性騷擾最多的，竟然是鄰家妹妹和16歲女孩。

一場本是為了分析「性騷擾變量」，以回應常出現的「受害者有罪論」、「蕩婦羞辱」類輿論的調查，本已得出了結果。但團隊陷入了沈思。在她們設想中－16歲女孩或許會收到很多同齡人的戀愛邀請，而不會被「性騷擾」。

畢竟人類還是需要良知的。實驗結果卻是，小女孩收到的全是男人的下半身發言。

團隊想了想，選擇將這一人設的年齡下調，改成14、13歲。未成年的身份更加鮮明，沒料到，這場實驗的走向卻由此不可控了。人們一下子墜入，並理解了女孩們正面對的暗黑世界。

實驗中，女孩的年齡更低並沒能夠讓猥瑣男卻步，他們反而更加興奮。性騷擾數量指數成倍數增長，內容也比對待實驗中其他成年女性的，更露骨、更下流、更沒有底線：

「很多女生都是有主人的，她們只是不告訴你，偷偷在背後享受。」

「你是處嗎？」

「看你就知道你已經被人弄過了。」

「我想用我的小弟弟放到你的小妹妹裡，懂嗎？」

「我想捅你。」

「我能和你去開房嗎？」

工作人員扮演時謹遵守則，而這些男人在認為螢幕後面是普通的14歲女孩的情況下，說出了這些令人噁心的言語。

對於未接受過性教育，白紙一般的小女孩來說。這些話語造成的傷害與風險更大。老男人會用各種策略，像對待獵物一樣設下各種圈套－有的是給女孩洗腦，灌輸進錯誤的觀念。

譬如「所有小女孩都是有金主爸爸的」、「女孩賺錢的路只有一條，就是陪睡」，這讓女孩誤以為男性的犯罪行為是「正常的」。有的則是以保護之名玩養成遊戲，偽裝成親密正直的長輩，但真實目的還是一步一步蠶食掉女孩的邊界。

在實驗過程中，女孩被洗腦，被直接騷擾，被迫看到生殖器照片。

還有男人非常熟練地提出包養，得知女孩未滿14周歲時，他說：「哈哈，那我就等你明年過了生日再找你。」這些噁男心知肚明，中國大陸法律規定，只要和14歲以下女孩發生性關係就算強姦犯罪。於是這個分界線，反而成了他們圍獵女性中的一環，為求自保的計謀。

而法律甚至都不能牽制住人性之惡。有人直接在聊天時自曝和13歲以下的未成年人發生過性關係。

最終，聽播客的人握緊了拳頭，進行實驗的工作人員紛紛做噩夢、或崩潰或狂躁，出現了情緒問題，或者不堪壓力、中途退出計畫。她們說，更令人作嘔的是，這些犯罪分子看上去好普通，就像滿大街隨處可見的過路人。

而這就是女孩子們正面對的世界。

「負重一萬斤，長大。」

在這場實驗中，假想出的14歲女孩、幕後工作人員，乃至聽完全過程的播客聽眾，都遭到了不同程度的精神汙染。

網路色情無孔不入的時代，人們很輕易就能被千里之外的人惹怒，也更容易受到傷害。而上文中14歲女孩的遭遇現實中並不少見，屬於「隔空猥褻」。

「隔空猥褻」是指行為人為滿足性刺激目的，以互聯網為媒介，打著「個性交友」、「招募童星」等幌子，誘騙、脅迫未成年人進行「裸聊」或發送「裸照」、「裸體視頻」等方式進行猥褻的違法犯罪行為。據媒體調查，絕大部分隔空猥褻受害者都是未成年女孩，而這種行為已被判定為犯罪，可獲重刑。

互聯網發展，湧現了許多新型犯罪。但一刀切，讓女孩們隔絕網路就可以杜絕危險了嗎？似乎也沒那麼簡單。看看新聞，伸向孩子們的髒手，現實中同樣猖獗。不認識的陌生人，可能通過網戀或交友，誘騙小女孩。

渣男最擅長以愛之名矯飾自己的罪惡，往往女孩被性侵、意外懷孕、有人甚至被傳染性病、HIV，被拉扯進一套不屬於自己的暴力敘事中，最終只能相信「愛的存在」。

但相識的熟人也並不安全。他們更便於對女孩洗腦、用權力控制女孩，用人情社會「說出去你就完了」來威脅恐嚇。老師可能是《房思琪的初戀樂園》中的偽君子；鄰居可能是人面獸心的假好人；親人則用血緣遮掩了不適當的親密－「游泳教練多次性侵未成年學員」、「性侵女友孫女致其染病」、「13歲女孩被鄰居性侵」⋯⋯。

截至目前數據，大多數未成年性侵案都是熟人犯罪，哪怕未成年性暴力相關法律逐年完善，可當傷害已經發生，還是過於令人心痛，觸目驚心。

今年6月，大陸一男子多次性侵13歲女孩被判處有期徒刑4年，賠償2萬元人民幣。上文中導致13歲女孩懷孕的加害人，則被判處了有期徒刑5年半。今年初，大陸一樁「教師侵害15名未成年女學生案」一審宣判。罪犯利用職業，在六年間將15名還在上小學的女孩先後騙至家中、山上、教學樓強姦猥褻，最終獲刑13年。一個月後，另一樁案件結案：70多歲的老頭，在長達2年的時間裡，多次利用糖果、零食誘騙不滿10歲的鄰居小女孩至家中，並對女孩實施強姦、拍攝情色照片，同樣判處了有期徒刑13年。

他們雖然得到了制裁，但算不上大快人心，也未必能弭平傷害。現在，韓國電影《熔爐》已經播出了12年，《素媛》罪犯原型趙鬥淳出獄了2年，大陸國產電影《嘉年華》掀起討論已經過了5年時間。

我們仍未能坦蕩地對孩子們說「在迎接你們的是一個更好的世界」。但或許，還能做些什麼嗎？

被製造出來的性變態

在收集素材的過程中，實驗團隊不止一次地想質問這些人：為什麼總朝未成年人下手？是戀童癖嗎？但是答案很模糊。

在普遍的研究定義中，戀童的對象多為青春期前的兒童（不同標準的界定裡，在11歲至13歲以下不等）。對於戀童癖來說，青春期前的兒童具有主要的性吸引力，或只有兒童才有性吸引力。

然而，「對兒童有性衝動」，和「對兒童實施性侵犯」，又是兩碼事。以上這些案例，大多和病理性的戀童障礙無關。真正讓他們實施行動的，是這個過程足夠簡單、易得、隱蔽，以及從兒童身上輕鬆獲得的掌控感。

就像痴漢在電車上隨機揩油，享受的未必是性本身，而是被騷擾者反抗無能的狀態。權力和掌控感，是他們最好的春藥。

他們傾向於在保證是異性的前提下，年齡要求無限下調。雞賊一點的會等到對方滿14歲，也就是法定性同意年齡，但年紀不能太大。因為越年輕，意味著懂得越少，越好操控。

這也解釋了為什麼在實驗中，14歲的女孩遭受了遠比16歲、25歲更多的性騷擾。因為14歲在他們看來，是最易得的性資源。遠比去正經約會一個成年女性，憑借自身魅力和心與心的交流建立關係容易得多。

彷彿能看到這些鬣狗在網線那端，一邊流著口水，一邊引誘著在他們看來最好得手的獵物一步步走進圈套。這是一種癖嗎？這樣解釋也未嘗不可。

對我們正常人來說，變態才會對兒童、青少年產生性慾。然而，在兒童色情生生不息的今天，我們的社會依舊在大量製造著這樣的變態。

在互聯網的灰色地帶，依然有主人翁是幼女的AV流通在市面上，誘騙的、強制的、偷拍的......很難想象這背後還有著怎樣的巨大產業鏈。

而人人可見的合法區域裡，大家也能看到被性化的兒童，在演繹最低成本的軟色情商品。正如前段時間討論的童裝問題，性感竟然被當做童裝賣點，幼女模特被要求擺弄Pose拍照。

幼小、性感、易推倒，幼童就這樣堂而皇之地被包裝成他們的性幻想對象。還有ACG世界里隨處可見的蘿莉控、正太控、「萌」控。「大叔配蘿莉才是真絕配。」怪蜀黍們從不掩飾自己的「怪趣味」，更有甚者將這種趣味投射到真實的兒童身上。

得知刑法對姦淫幼女的處罰3年起步、最高死刑之後，他們口嗨著「3年穩賺，死刑不虧」，你很難想象，這居然還是一句流行語。他們大肆展示著自己的性變態，猶如在展示自己「無上的勇氣」。這樣的性文化正在生產無數隱形戀童癖，且代價之小，成本之低。

正因如此，保護孩子不能僅通過家長或老師個人的努力，而是需要我們整個社會共同的重視。

大陸電影《聚焦》中有句台詞，放到這裡同樣適用－「如果養育一個孩子靠的是整個村莊的支持，那毀掉一個孩子整個村莊也脫不了關系。」而我們能做的，就是不要變成毀掉孩子的村莊，不要忽視那些不懷好意的豺狼。

別讓孩子成為被剝削的對象，改變可以從哪裡做起？

比如嚴懲兒童色情產業鏈，對網友自發舉報的兒童色情網站大力追查。雖說這類網站的伺服器大多在國外，致使屢禁不止監管困難，但既然BBC的記者都能一路追查痴漢網主犯到揭發本人身份，那便不是沒有成功的可能性。

比如提高社會對涉嫌戀童產品的敏感度，堅決抵制性化幼女之類的風潮。還有呼籲加強對性騷擾行為的量刑定罪。

在實驗末尾，幾位團隊成員一度苦於積攢了滿手素材，卻無法將這些試圖隔空性騷擾的人送進監獄，甚至無法公開他們的信息。即使他們已經露出了獠牙，依然有互聯網做保護傘。

萬一網線那端是真實的14歲女孩，接下來會發生什麼呢？被用猥瑣的語言性騷擾、被發送性器官照片、被索取裸照、被誘導見面發生關係......依照那些成年男性的劇本，這些都是可以預見的未來。可本應該被保護的，不是她們嗎？

除此之外，針對兒童以及青少年的性教育也應該大力普及。許多家長談性色變，甚至舉報學校裡開展的性教育課程。性教育的嚴重匱乏，導致在面對成年人誘導時，很多孩子對性是沒有概念的。

正如網友所言：「你嫌性教育太早，戀童癖可不會嫌你的孩子太小。」在慣犯中流傳的「如何讓幼女上鉤」的秘笈中，還提到了缺愛的孩子容易被騙。

去網路上尋找陌生人關心的未成年人，多半在現實生活中沒有管道去傾訴痛苦，所以一旦有人給她一些溫暖和關注，便很可能聽之任之，或者產生「愛」的幻覺。幼女獵手便是瞄準這類，對她表達關心，以大哥哥自居給對方提出人生的建議。但最終都會繞到與之發生關係上。就像是專為未成年打造的「殺豬盤」，在他們看來，自己是無罪的，女孩是「自願」的。

當然，最有效的保護孩子的手段，還是應該訴諸法律。中國大陸《刑法》規定：「以暴力、脅迫或者其他手段強姦婦女的，處3年以上10年以下有期徒刑。姦淫不滿14週歲的幼女的，以強姦論，從重處罰。」

那句「3年穩賺，死刑不虧」雖然刺耳，但如果強姦不滿14週歲的幼女最低只判3年，確實震懾力度寥寥。

其次，14歲的性同意年齡也亟需提高。全球201個國家近4成性同意年齡為16歲，橫向對比世界各國，中國大陸所規定的14週歲明顯較低。更不必說這個年齡段的青少年大多未接受系統的性教育，簡直就是為犯罪者大開方便之門。

在2020年的大陸全國人代會上，蔣勝男就曾經提出《增強未成年人保護，提高性同意年齡的建議》，建議中國大陸的性同意年齡，由現行的14週歲提高到18週歲。

大陸知名法律學者羅翔也呼籲關注14到18歲未成年人被侵害的可能性：「自由不受限制的話，一定會導致強者對弱者的剝削。作為未成年的你，真的有理性能力去決定性方面的自由嗎？14到18歲這個階段的未成年人，他的身體發育和心理發育可能是不同步的，而且尤其是因為這個不同步，很容易成為他人剝削的對象。」

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