紡織業為全球最主要的產業之一，根據麥肯錫(McKinsey ＆

Company)研究顯示，時尚業於2018年排放了約21億噸溫室氣體，約占全球總量4％。環保署今(8)日舉辦「品牌服飾業及百貨業紡織品循環指引草案」座談，探討台灣在服飾紡織品循環再利用的進一步可能。產學代表指出，一件二手衣可能由數件不同材質的衣服拼接而成，這和指引中鼓勵使用單一材質訴求相衝突，再製衣很可能淪為一次性循環而已。

「品牌服飾業及百貨業紡織品循環指引(草案)」目的在於鼓勵永續時尚設計，鼓勵材質單一化及使用再生料；落實生產者延伸責任，促進紡織廢料再利用回收；鼓勵回收再利用的循環商業模式；培養消費者購買永續循環產品，以及改變舊有產品生命周期等。

該指引草案推動有3大區塊，首先須制定紡織循環指引（推動目標、行動措施、期程訂定）；其次為自願性協議（業者依指引提出計畫書、環保署審核、業者簽署自願性協議）；最後為成立品牌服飾永續聯盟（每半年回報執行成果、公開表揚績優廠家）。

「picupi 挑品」永續時尚／設計和綠色生活推廣平台創辦人、實踐大學服裝設計系研究所兼任助理教授張倞菱指出，台灣大多服裝品牌為非機能性服飾，都是以平織布為主，但未來若要選擇再生材料就會遇到問題，因為和品牌屬性與需求不同，源頭採購平織布為主的再生材料就有很大的困難。

此外，二手衣物重製是台灣多數品牌會使用的方法，但二手衣服拆解重複利用後，1件新衣服拼接了4件舊衣服的材料，衣物成份表該怎麼寫？這與使用單一材料的目標已經相衝突，到後來恐變成衣物只能一次性循環而已。

環保署回收基管會組長盧秀卿也指出，國內舊衣資源循環面臨問題在於快時尚讓汰換速度激增，也存在國內缺少品牌創新商業模式、品牌回收意願低、添加再生料比例偏低、混紡的設計不易回收等問題。

德商搖籃到搖籃設計顧問有限公司台灣分公司經理張宇靖指出，各界對產品的盲點在於產品用越久越好，卻沒設定一項產品的生命周期，導致10-15年後回收時難再循環再製成同樣規格的產品，因而走向降級回收的命運。

根據環保署統計，我國紡織纖維廢棄物平均每年約71萬噸，其中消費後產生的佔28萬噸；工業後產生的佔43萬噸，其中約87%(61.6萬噸)進入掩埋及焚化，約5%(3.7萬噸)再使用；約8%(5.4萬噸)再利用，預計2014年至2030年紡織品人均消費量預估將成長1倍。