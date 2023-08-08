少子女化進逼！依性別工作平等法及相關法令規定，目前受僱勞工申請的「育嬰留職停薪」最短要申請1個月，有民間團體認為應比照國外按日或按小時申請的「親職假」，以方便勞工申請，托育政策催生聯盟發言人黃喬鈴表示，現行照顧孩子突發狀況只能用無薪的家庭照顧假、特別休假，一旦都用完可能被迫請事假，一旦遇到如腸病毒等狀況，恐怕會無假可用，會在總統候選人底定後遞送政策建議書，也不排除下次以更激烈手段抗議。

據勞動部調查，有逾77％的受僱勞工認為應放寬以「日」或「小時」彈性使用育嬰留職停薪、逾5成認為應放寬使用年齡限制，也有48.4％事業單位贊同按日或按時使用、24.5％事業單位也認為應放寬年齡限制。

黃喬鈴表示，以現行規定只有托嬰中心或幼兒園，在同一班級有2名學童確診腸病毒就要停課7天，且經常可能照顧完大寶又要照顧小寶，工作父母的特別休假及1年7天的家庭照顧假不夠用，家長可能被迫辭職回家照顧，彈性育嬰假正是解方，且彈性育嬰假的額度及時間與原來的育嬰留職停薪相同，也能讓工作成為育兒後盾。

育有2子的余佳蔚說，近來腸病毒盛行，有一天小寶的的托嬰中心停課7天，未料接回去照顧後第6天又有腸病毒癥兆、且又傳染給大寶，那個月就請了14天假，曾經心想不如辭職好好照顧小孩。

托育政策催生聯盟劉毓秀說，已請立委范雲、吳玉琴、洪申翰、林淑芬提案修正相關辦法，但勞動部回應總是為企業著想、未思考勞工想法，「接下來的行動後不會再這麼溫和」。黃喬鈴也說，將在總統候選人底定的時候，再送交政策建議書，也會在新任總統出來後，檢討過去缺失及未來期許。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉則說，民間團體希望把「育嬰留職停薪」改成按時或天的「親職假」，但按日或小時雇主難調配人力，且我國事業單位多為小微型企業，各方意見仍有分歧、仍要審慎評估。