新北市111學年度學前特殊教育班有89班，112學年度起增至95.5班，113至115學年度規畫增設11.5班，達107班。新北市教育局今舉辦《Super寶貝輔導秘笈14招》新書發表會，透過故事方式幫助老師釐清幼兒背後行為原因，新書將發送給新北市1150所公私幼兒園，老師與家長也可至新北市幼兒教育諮詢網下載電子書。

教育局表示，專書是由資深的巡迴輔導老師集思廣益，討論具體可行的問題行為處遇策略編輯成冊，提供普通班老師參考。專書內共有5個個案故事，每個故事都包含以下4個要素：個案小故事、發生什麼事、個案怎麼了、我們該怎麼做，是教師實用的教學寶典。

教育局認為，找出特殊幼兒行為背後的真正動機即是處理孩子行為問題的關鍵，這本專書希望透過故事的方式，協助老師釐清幼兒情緒行為表現可能的原因，並思考有效的介入策略，十分有助於教師專業成長。

教育局表示，新北市自2016年起率全國之先，致力推廣融合教育，111學年度參與園所共計32園，公立幼兒園設有集中式特教班的28間學校均有參與，也包含4校無特教班學校，邀請專家學者入園指導及並辦理新北市性教學觀摩活動，提供第一線的教師專業支持，協助解決現場教學與融合遇到的問題。

教育局長張明文說，這本書對學前的一般生與特教生，都能提供最好的專業協助與支持，鼓勵所有老師、家長一起來共同下載，幫助自己的孩子學習成長更好。

台北教育大學特殊教育系副教授柯秋雪表示，這本書最大的目的是讓老師及家長瞭解孩子背後行為的原因，從幼兒園出發支持家長，讓親師生的互動更加良好。