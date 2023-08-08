第二季營收從去年同期的32億歐元，下降到1.677億歐元(約1.84億美元)，主要是合作夥伴輝瑞(Pfizer)的資產減記，侵蝕了BNT有權從輝瑞那獲得分享的收入。

第二季出現淨虧損1.9億歐元，低於去年同期由新冠疫情推動的16.7億歐元淨利。

財務長Jens Holstein說，由於營收存在一些不確定性，公司也透過審視成本基礎，來仔細觀察支出。他也表示，BNT成為腫瘤和傳染病公司的雄心沒有改變。

BNT指出，今年研發費用將削減到2億至22億歐元間，低於此前預估的2.4億至26億歐元。BNT去年的研發支出為15.4億歐元。

BNT正在擴展治療癌症、治療肺結核，以及帶狀泡疹等傳染病的疫苗開發工作，並與科學家達成一系列合作協定。

BNT有重申財測，今年新冠疫苗的營收為約50億歐元，遠低於去年的172億歐元。但是預計今年秋季的接種疫苗活動，將再度提振銷售。

該公司表示，如果獲得監管機構的批准，計畫從九月開始與輝瑞合作，針對XBB.1.5 Omicron病毒，提供最新的新冠疫苗。