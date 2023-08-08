代表國民黨角逐2024總統大選的新北市長侯友宜，預計明日發表能源政策，由於侯日前表態「核能是我的選項」，還喊出核一至核四電延役等政策。對此，長期關注能源政策的民進黨立委洪申翰8日指出，侯友宜大概下定決心要被深藍綁架，要求侯必須先說明核廢料要放在哪個縣市？為何過去說核四是假議題如今卻要重新評估？

侯友宜日前多次公開批評蔡政府能源配比不周，質疑「2025非核家園」理想很骨感，更一改過去對核能採取保守態度稱「核能就是我的選項」，針對核一至四廠分別提出延役、重啟想法，主張確保核安無虞、核廢料妥善處理。其能源政策3大主軸為「穩定、安全、減碳」，意在確保供電穩定、國家能源安全，並符合世界減碳潮流。

民進黨團上午舉行輿情回應記者會，面對侯友宜即將公布能源政策，洪申翰指出，觀察侯友宜過去一段時間的發言，包括提出核電廠延役的政見，「看起來他現在大概不會抵抗了，大概已經下定決心要給深藍綁架了。」

洪申翰質疑，侯友宜過去作為新北市長時，非常在意核廢料放哪、核廢料不要放新北的問題，接下來卻要主張持續性使用核電，同樣的問題，高階、萬年的核廢料要放在哪裡？哪個縣市願意存放？尤其現在多數縣市都由國民黨執政，但國民黨一向力挺核能，那哪個國民黨執政縣市自願存放萬年的高階核廢？

洪申翰進一步指出，侯友宜日前稱不排除重啟核四，但2021年4大公投時，侯曾主張重啟核四是假議題，「為什麼當年覺得是個假議題，現在卻要重新把大家帶入假議題的評估」，是虛晃一招？還是為了討好深藍族群？他直言，重要的公共政策走向不該只是為了給特定族群交代而已。

他最後兩問侯友宜，首先是要說明核廢料要放在哪個縣市？為何之前說核四是假議題現在卻要重新評估？使得台灣又要大舉的消耗資源，甚至掀起各種的爭議跟對立，進入到核四這個漩渦，這些都是侯友宜在公共能源政策應該說清楚的事情。