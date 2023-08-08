經濟部規定國內20類場所，室內冷氣溫度不得低於26度，但近日天氣悶熱、易出汗，一名男子搭乘北捷，空氣中瀰漫旅客的汗味及狐臭味，讓他超級難受「真的超級想吐，真的太臭，有夠臭」，全網把矛頭指向冷氣不冷，認同他的說法說「最近搭捷運真的有臭到」，還有人批評根本是落後國家才有的現象。

原PO今（８）日於PTT八卦版表示，搭台北捷運不時聞到汗臭及狐臭味，他超級崩潰喊「真的超級想吐，大家都不注重衛生嗎？」批評其他旅客不在乎自身形象，身體狂飄體臭味也不解決，他一連說了兩次「真的太臭，有夠臭。」

貼文曝光，網友一致認為是空調不夠強的緣故，「冷氣開夠就比較難有異味了啊」、「冷氣原來這麼重要」、「無腦的限溫令，說不缺電又搞限溫令」、「最近捷運真的有臭到」、「今天又更熱了，有感」、「口罩戴好」、「落後國家」。

但也有人怒轟原PO，「先聞自己，再來批評別人」、「你有沒有想過是你自己的體味變了？」、「你的味道也有參與一部分」、「嫌臭就自己出去搭計程車」。