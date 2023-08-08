據調查顯示，各大賣場除了過年外，第二大檔期就是中元節，無論是飲料、零食、泡麵等都十分受到消費者的青睞，第3季對食品業者來說通常是飲料冰品相關廠商的旺季，全球急速升溫，今年7月將成為地球12萬年來最熱的月份，飲料冰品需求度也急速增加。今年中元節及接下來中秋節的需求旺季，也對各家業者十分有利，業績也將增添新動能。

聯華食推估，中元檔期7~8月的時間，限定時期推出的大包裝紙箱組或太空包占太空包整年業績比率大約在2成左右。聯華食旗下旗下可樂果、卡迪那與擁有1300萬名玩家的手遊《楓之谷M》攜手聯名合作，共推出10款受消費者歡迎的便利又豐富的拜拜箱及組合袋聯名款，搶攻農曆7月中元商機。

愛之味走過第季淡季後，第3季受惠炎夏及中元節旺季來臨，飲料及罐頭銷售升溫，另外，6月初推出「筒仔碗粿」罐頭新產品搶市，銷售成績也不錯，法人預期愛之味第三季業績將有所成長。

統一旗下的各項飲品進入酷暑旺季，銷售成績表現也不錯，為本季營運增添動能。統一集團的千禧之愛健康基金會發起「健康鐵人5遠3 」籲民眾遠離代謝症候群，希望大家都能做個健康鐵人。