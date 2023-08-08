總統蔡英文強調「沒有債留子孫」，上任至今年7月止，總計舉債4350億元。不過立法院國民黨團不齒此說法，強調蔡政府編列的特別預算，部分執行的時間最長至2026年，蔡政府卻刻意切割卸任後的特別預算，還有1兆2500億元至1兆5000億元的舉債額度，總召曾銘宗痛批「不只債留曾孫，更是債留下任政府！」國民黨團今記者會邀請財政部到場說明，財政部拒絕出席，留下空空的兩個位子，曾要求財政部長莊翠雲出席辯論，並加碼邀請民進黨立院黨團也一起出席，不要只是用形容詞迴避問題。

曾銘宗指出，昨天財政部記者會未提出合理的解釋，國民黨團昨晚間邀請財政部到今日記者會說明，財政部卻回函「不派員出席」，因此今日再次邀請財政部莊翠雲部長出來公開辯論。而民進立院黨團昨只會用「竹篙湊菜刀」形容詞，不知所云。六十多位立委居然講不出一番道理來，不敢正面答覆。民進黨團真的如此缺乏財政人才嗎？也歡迎民進黨派員參加辯論。

曾銘宗說，蔡政府只認債務增加4350億元。是因為蔡政府將特別預算裡面，尚未執行的預算剔除，例如採購戰機的預算匡列到115年，蔡政府就不認這筆債務，「很奇怪！特別預算是你編的，你卻不認？」痛批蔡政府只會美化數據，卻不敢承認大手大腳花錢的事實。