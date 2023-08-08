據中國方面消息，中國駐菲律賓大使黃溪連與菲國外交部次長拉薩洛見面。黃溪連說，中方已多次向菲方建議就如何管控仁愛礁局勢進行商談，並一直在等待菲方回應，希望雙方盡快啟動商談。

菲律賓6日指責中國海岸警衛隊在南海攔截並用水炮攻擊一艘菲律賓軍用補給船，批評行為是「非法」且「危險」的。菲律賓已就此事於7日召見中國駐菲律賓大使黃溪連。

據中國駐菲律賓大使館官方微信消息，黃溪連在7日「會見」拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）時，陳述了中方在仁愛礁問題上的一貫立場。

黃溪連聲稱，「菲方一再採取破壞既有共識、挑戰管控現狀的單方面行動」。為預防海上意外事件，中方透過多管道向菲方一再表達嚴正關切。

他接著稱，「菲方不顧中方的一再勸阻和警告，執意派出船隻衝闖仁愛礁附近海域」。在此情況下，中方不得不做出必要反應，中國海警依法實施適度措施。

黃溪連又說，今年初，兩國元首就通過對話協商妥善處理分歧達成重要共識。希望菲方與中方相向而行，切實落實兩國元首共識，停止一切單方面行動，避免局勢升級甚至失控。採取炒作戰術和引入第三方勢力不僅於事無補，只會使事態更加複雜化。

他最後強調，中方已多次向菲方建議就如何管控仁愛礁局勢進行商談，這充分體現中方管控仁愛礁局勢的誠意。中方一直在等待菲方反饋，希望雙方儘快啟動商談，共同維護有關海域和平與安寧。

根據中國外交部網站今日發布的訊息，中國外交部表示，已向菲律賓提出嚴正交涉，並指中方再次敦促菲方立即從仁愛礁拖走「坐灘」軍艦，恢復仁愛礁無人無設施的狀態。

中國外交部又說，中國海警依法採取措施維護中方主權和海洋權益，「現場操作專業、克制，無可非議」。中方願繼續透過對話協商與菲方妥善處理海上問題，共同維護雙邊關係和海上局勢穩定。

中國鷹派官媒環球時報發布一篇名為「別把中國在仁愛礁的克制當成可乘之機」的評論。

該評論指，這艘「破軍艦」在仁愛礁「坐灘」24年，「這足夠體現中國的克制」。但菲律賓在美國的忽悠下顯然有了別的幻想，對形勢做出了巨大誤判，使得問題朝著更大風險的方向發展。

評論最後說，「克制歸克制，但中國維護國家主權的立場是堅定而明確的，沒有任何妥協的餘地。不管誰給菲律賓撐腰都不行」。

這起中菲在南海爭議水域發生的事件始於5日，菲律賓海岸防衛隊當時正在護送幾艘補給船通行，這些船隻負責為駐紮在南沙群島（Spratly Islands）仁愛礁（Second Thomas Shoal）的菲國軍事人員運送物資。

菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard，PCG）的聲明表示：「菲律賓海岸防衛隊強烈譴責中國海警做出危險行徑，對我方船隻非法使用水砲。」