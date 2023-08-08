好萊塢59歲知名女星珊卓布拉克（Sandra Bullock），在1990年代以《捍衛戰警》和《二見鍾情》等作品確立好萊塢一線女星的地位，2010年再憑著電影《攻其不備》獲得第82屆奧斯卡最佳女主角獎，演技備受肯定。而2015年認愛攝影師男友布萊恩藍道（Bryan Randall）的她，與男友低調生活多年，但近日卻傳出她的男友已在近期因罹患「漸凍人症」而離世，享年57歲，讓外界相當震驚。

根據外國媒體的報導，布萊恩藍道的家人在近日發出聲明，透露布萊恩藍道與漸凍人症對抗3年，最終還是在8月5日病逝。聲明中還提到，布萊恩藍道很早就決定將自己患病的治療過程隱藏，因此照顧他的家人們也盡最大的努力滿足他的要求，現在只是希望外界給予家屬空間，讓他們安靜的處理布萊恩藍道的後事。

據了解，珊卓布拉克過去情史豐富，但自從與男友布萊恩藍道認愛後就十分相愛，即使沒結婚也如同夫妻般的相處，男方還一起撫養珊卓布拉克收養的2個孩子以及布萊恩藍道的1個女兒，一家五口相當幸福。珊卓布拉克甚至曾在談話節目上透露，自己決定不嫁給布萊恩藍道的原因，是因為自己不需要一張結婚證書才能成為忠實的伴侶與母親的角色，而且她已經找到「生命中的摯愛」，似乎早就認定布萊恩藍道。如今布萊恩藍道驟然離世，無疑是對珊卓布拉克最沉痛的打擊。

So when Sandra Bullock said she found the love of her life, didn't need a legal paper to make them official, and that Bryan Randall was a great example for her kids in The Red Table Talk (2021), he had already sick.



If that's not love i don't know anymore what is that. pic.twitter.com/IkXh0jQRuV — fóu's mourning for sandy & feel free for sunny. (@bluesunkiss_) August 8, 2023