依據衛生福利部疾病管制署監測資料，本土登革熱疫情持續升溫，截至7月31日，全國登革熱本土病例累計845例，全國病例數為近10年以來同期最高，其中雲林縣有115例，雲林縣在熱區古坑鄉展開大消毒，彰化縣環保局及清潔隊也組成彰化隊，今、明兩天支援雲林，防堵疫情擴散。

全國登革熱本土病例截至上月底累計845例，其中臺南市691例、雲林縣115例，病例數快速增加；此外，高雄市、臺中市、南投縣及屏東縣亦有零星個案。

雲林縣政府因應古坑鄉登革熱疫情持續升溫，今天及明天擴大進行化學防治作業，並請求彰化縣支援。

彰化縣環保局結合各鄉鎮市清潔隊組成彰化隊，支援人力20人次，以及熱煙霧機37台次，前往雲林古坑協助進行擴大化學防治作業。

彰化隊於昨天夜間工作結束後入住雲林，並於今天清晨開始配合古坑鄉展開2日大消毒，彰化縣長王惠美在彰化隊臨行前提醒、叮嚀隊員要注意個人安全，雲林縣及彰縣環保局也提供防護衣、防毒面罩、防噪音耳罩等裝備予工作人員，避免受化學藥劑傷害與病媒蚊叮咬。

因近來相鄰縣市皆有登革熱本土病例，彰化縣面臨南北夾功的局面，彰縣府提醒縣民絕對不能掉以輕心。

彰縣環保局指出，正值登革熱流行期，加上暑假期間民眾入出境、南北往來頻繁，氣候晴雨不定，有利於病媒蚊孳生及疾病傳播，各縣市均有登革熱流行風險，下雨後務必落實「巡、倒、清、刷」，將積水倒掉，儲水容器應每周至少刷洗容器壁一次，不用時倒置或清除，減少病媒蚊孳生。