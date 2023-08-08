台鐵潮州鐵道園區將展出木造車廂(台鐵提供／簡立欣台北傳真)

台鐵潮州鐵道園區將展出木造車廂(台鐵提供／簡立欣台北傳真)

台鐵潮州鐵道園區去年12月17日開幕營運，至今將近8個月入園人數逾20萬人，台鐵今（8）日表示，潮州鐵道園區已成為南部親子旅遊新興景點，園區除了展示全台獨一無二的大物車外，本月12日起再加入百年木造車廂，注入新亮點。

台鐵表示，TPK2053號屬於小型三等客車，是台北鐵道工場於日據時期1921年所製造的ホハ2070型的2076號，戰後改為TP2076號，後又於1965年改造為TPK2053號。本車外觀是單層圓頂設計，外部可見三個一組的車窗五組，屬無端面車門的鏤空式上下車台設計，車長1萬6544mm，皮重22.1t。因曾當作鋼樑廠宿營車使用而免於遭到拆毀，在台鐵前局長陳德沛任內的鐵道車輛保存行動中，被送入高雄機廠修復，於1999年整修完成並復籍，是台鐵西線木造客車發展的重要歷史見證。2022年1月陸運至潮州基地，現已修復完成。

台鐵表示，潮州鐵道園區展示14輛具歷史氣息文物車輛，及全台唯一大物車作為園區意象，現又有百年TPK2053號車廂完成修復並加入展示行列，讓民眾可一睹不同於現在電氣化的列車車廂風采，了解鐵道車輛發展歷程。