面對大陸威脅，蔡英文總統今天表示，臺灣不會將安全夥伴的協助視為理所當然，不會尋求軍事對抗，並盼與周邊國家在和平、穩定且互惠的原則下共存，但我們隨時準備好捍衛我們的民主和生活方式。臺灣的高科技產業，能保護關鍵科技免遭濫用，也有助建立一個更多元、更有韌性、可抗拒干擾的全球供應鏈。

蔡英文總統今天出席「凱達格蘭論壇-2023印太安全對話開幕式」，包括遠景基金會董事長陳唐山、外交部長吳釗燮、日本前首相暨自民黨副總裁麻生太郎、愛沙尼亞前總理安席蒲、印度國家海事基金會主席辛赫等來自12國，共約14名國會議員、政要及學者專家，與我國官員及學者專家進行深度對談。

蔡英文表示，過去幾個月，她接待了許多日本及中東歐訪團，對於他們大力支持臺灣，深受感動。從臺灣有意義參與「世界衛生組織」（WHO）等國際組織，到臺海的和平、穩定與安全，以及臺灣爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），我們的國際友人持續為臺灣仗義執言。

上屆論壇仍受到疫情限制，許多與會者只能透過視訊參與。現在，疫情趨緩，但蔡英文指出，全球及區域政治瞬息萬變，屢屢為我們帶來新挑戰。例如「臺海情勢如何影響全球安全秩序」、「資訊戰、認知作戰及灰色地帶戰術如何影響民主國家」及「臺灣在國際供應鏈重構所扮演的角色」等。

在我們邁向深受印太情勢影響的世界之際，她認為，今年的凱達格蘭論壇將做為促進前述重要議題充分討論的平臺。即使在疫情過後，印太地區仍是全球成長最快的區域，在貿易、製造業和教育等領域，為全世界提供無數機會，達致經濟繁榮。此區域的穩定為全球經濟和安全提供保障，且對21世紀的發展至關重要。

蔡英文指出，具影響力的印太區域興起，也伴隨著政治體制的新緊張情勢和矛盾，威權政權變得更具侵略性且更為強勢，並深信他們所提出的治理模式比民主更符合需求。這是國家間發生摩擦的主要原因，特別是在印太地區的範圍。就在我們今天齊聚的同時，民主國家、我們的安全和以規則為基礎的國際秩序正面臨最大的挑戰。

她說，我政府致力成為民主聯盟的一分子，此聯盟致力防止威權主義擴張，同時解決氣候變遷、新興疾病及恐怖主義等問題，並確保供應鏈的安全。也主張以永續、全面和以規則為基礎的策略進行連結，臺灣在建立民主韌性、促進生物科技、再生能源及半導體等領域的發展，可以成為不可或缺的合作夥伴。

蔡英文強調，臺灣致力與區域間的行為者合作，以確保區域穩定。當日本、愛沙尼亞和全世界其他民主國家提供臺灣寶貴支持的同時，臺灣也願意承擔我們的責任。臺灣持續採取各項必要措施以提升安全能力。我們建置新設施，推動國艦國造。我們已採取措施強化及訓練後備戰力，也增加投資以提升不對稱作戰能力。這些努力有助於我們實現國防自主的目標。

她說明，這也表示臺灣不會將安全夥伴的協助視為理所當然。我們不會尋求軍事對抗，並盼與周邊國家在和平、穩定且互惠的原則下共存，但我們隨時準備好捍衛我們的民主和生活方式。

本次論壇的重要議題之一是臺灣在國際供應鏈重構中的角色。蔡英文指出，臺灣的高科技產業，尤其是在半導體領域的領先優勢，是全球安全供應鏈重要的一環，能保護關鍵科技免遭濫用。臺灣在高精密製造、人工智慧、再生能源、生技等諸多領域可發揮創新作用。這有助建立一個更多元、更有韌性、可抗拒干擾的全球供應鏈。

此外，她說，臺灣還在教育、人力資源開發、公共衛生、醫療、人道援助及天然災害防治上，擁有許多經驗與能力。我們的醫療機構也與區域內的國家分享醫療技術和管理的經驗，協助改善公共衛生及醫療照護。我們所處的區域正面臨關鍵時刻，臺灣能扮演建設性角色的新契機浮現，臺灣是培育區域和平發展與繁榮聯盟的重要力量。

過去三年歷經疫情、戰爭及經濟衰退，儘管充滿考驗與磨難，我們也見證了韌性、力量、友誼和夥伴關係。去年8月，臺灣經歷中國連續4天的實彈射擊演習；軍演期間，50多個國家的政府和國會，及超過500位國會議員，都為臺灣的安全發聲。

蔡英文引用歐盟執委會主席馮德萊恩最近在菲律賓所說的，歐盟不會容忍印太地區的侵略行為。她認為，如此強硬的宣示可見臺灣海峽的和平穩定和維持印太地區的自由開放對世界邁向未來至關重要。

她再次感謝理念相近的朋友和夥伴們在關鍵時刻給我們支持和協助。儘管艱鉅的挑戰依然存在，她看到民主國家致力守護我們的共同價值和體制，為國際社會謀福利。「我們對民主和自由的信念更是前所未有的堅定」。