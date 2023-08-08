劉品言許願能夠入圍金馬獎。（鴻言娛樂提供）

劉品言帶粉絲去露營。（鴻言娛樂提供）

實力派演員劉品言（言言）今（8）日過35歲生日，現在沒什麼物慾的言言，生日願望除了替媽媽買養老房，已拿過金鐘女配的她，希望有朝一日能入圍金馬，到金馬獎「走走」。已單身6年的言言即使不乏約會對象，卻都沒有修成正果，她幽默說：「我也好想被周刊跟拍，可是就沒有啊。」

劉品言帶粉絲體驗先前她拍電影的抓雞生活。（鴻言娛樂提供）

她開出擇偶條件包含幽默大方、比她Man、聰明、很會開車等；過往她都跟年紀較長的對象交往，現在小3歲也可以接受。這些條件看似不難，卻又很難過得了言言這關，因為獅子座的她個性相當獨立，連好友郭書瑤都誇她「男友力十足」，

言言透露朋友曾介紹一位像江湖大哥一樣Man的男生，約會幾次後卻沒有火花，她用「金句」打槍對方說：「當朋友能當一輩子，但當男友只能當一陣子。」她笑說：「目前要比我Man的應該只有李仁哥了。」

言言坦言現階段對感情心態轉變很多，雖然想要小孩，也已經凍卵，但認為小孩和婚姻不一定要綁在一起。獨自養小孩也可以？言言：「我媽這麼天兵都把我養這麼大了，我想沒問題吧！」連媽媽都放棄催她交男友，她先前帶媽媽到法國旅遊時，提到朋友找歐美合法代理孕母花費300萬，沒想到媽媽竟開始幫她物色帥哥，鼓勵言言一夜情，「她說這樣可以省300萬。」

個性像里長一樣熱心的言言，朋友有難不吝嗇伸出援手，借給他人周轉的錢算算竟有7位數，「我只要願意借就是知道彼此會互相幫忙。」但也有遇過借了錢卻人間蒸發的窘境，言言自有一套哲理面對損失，「錢來來去去，不要執著過得比較快樂。」

劉品言粉絲給驚喜，成立「言究所」。（鴻言娛樂提供）

今年也正值言言出道20周年，她特地規劃2天1夜露營，帶粉絲們重回去年電影拍攝場景，感受養雞人生；還要求粉絲準備才藝表演。粉絲們也精心安排驚喜，自主創立粉絲團「言究所」，設計、製作團T，讓言言多了「所長」身份。還特地在言言的帳蓬佈置這些年共度的「時光隧道」，讓言言陷入與粉絲們經歷的點滴回憶中，感動地說：「照片不會騙人，原來不只有我變了，你們大家也都變了。」

活動尾聲的餐敘中，言言也分享現在的人生心境，在經歷這麼多事情與COVID-19之後，希望自己能好好的感受、覺察自己的情緒，能夠「不委屈」，還能做到「不在意」，慢慢調整到舒服的相處模式，希望自己心境上的轉變，能帶給粉絲一些力量。