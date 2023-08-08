很多人以為薑只能在冬天食用，其實夏天也相當合適。中醫師余雅雯就分享夏日吃薑4大好處，包含提升免疫力、防止寒氣侵害、補充維生素C及男性保健等。其中，她提到嫩薑的維生素C比老薑更多，適合連薑皮一起吃或利用薑汁入菜；另外，薑還被譽為助陽之品，研究發現，其具有抗炎、鎮痛和調節男性前列腺功能的作用。

余雅雯在粉專「上璽中醫 余雅雯 中醫師」發文表示，炎熱夏季容易導致人體免疫力下降，產生不適，有研究顯示，當人體體溫下降1℃，免疫力就會減弱30％。而現代生活中的冷飲和冷氣，以及久坐不動，都會造成免疫力和血液循環變差，甚至影響代謝功能。

因此相比冬季，余雅雯更推薦夏季吃薑，她並分享4大好處。首先薑含有薑酮醇和薑烯酚，能夠促進血液循環，使身體保持溫暖，這在夏天尤其重要。且夏天也是細菌和病毒大量繁殖的季節，但薑有著天然的抗菌作用，對於消除腸胃不適很有幫助。

其次，薑還能幫助應對夏季寒氣問題。余雅雯說明，寒氣從2方面侵害，其一是來自風寒，晚上開空調睡覺易讓寒氣進入毛孔，早晨喝點薑茶就能緩解此情況。另一是來自體內傷寒，大量飲用冰涼的飲料容易傷害臟腑，而薑有著溫暖胃部的作用，可防止寒氣對身體造成傷害。

再者，余雅雯說，薑含有少量的維生素A、C、B群和膳食纖維等營養素，而嫩薑含有的維生素C比老薑更多，因此在夏天，多吃嫩薑對於補充維生素C很有幫助。

此外，余雅雯表示，薑也被譽為助陽之品，對於男性保健相當重要。現代醫學研究也發現，薑具有抗炎、鎮痛和調節男性前列腺功能的作用。

余雅雯進一步針對嫩薑介紹，她指出，嫩薑的莖皮嫩薄、表皮白淨、質地幼嫩多汁，也被稱作菜薑，主要產在春季和夏初。不過，其抗寒效果較差，多用在開胃、去腥提味，適合連薑皮一起吃或是利用薑汁入菜。由於嫩薑表皮薄，吃起來纖維質較少、口感較脆，把表皮刷洗乾淨後，連皮一起切絲、入菜，生吃也没問題，也適合做薑泥或是製成醃生薑來食用。