受惠於JLR、Porsche及豐通等歐、日系品牌車廠客製化輪圈提貨挹注，全球汽車輪圈領導廠商巧新科技（1563）公布今年上半年合併營收37.15億元，年增11.21％，加上運費價格回穩及美元升值效應助威，上半年營業淨利近3.15億元，年增逾11.18倍，但因認列業外損失，稅後純益3.02億元，年減10.74％，EPS1.45元，略低於去年同期1.58元。

巧新亦同步公告今年第一次股東臨時會，預定11月13日召開，以進行董監事改選，有助於增強公司治理結構，共同推進公司長期持續穩健的發展。

巧新今年上半年合併營收37.15億元，受惠於JLR、Porsche、豐通等歐、日系品牌車廠客製化輪圈提貨量表現，明顯較去年下半年及去年同期，皆呈正成長，加上運費價格回穩、美元升值效應，今年上半年營業淨利3.15億元，稅後純益3.02億元，EPS1.45元。

巧新表示，公司在整體產能稼動率，站穩一定的水準下，堆疊今年上半年毛利率達21％、營業利益率達8％、稅後淨利率8％。

巧新8日公布自結7月合併營收5.69億元，年增18.47％，累計今年前七月合併營收42.84億元，年增12.12％。

展望今年下半年，巧新對於整體營運向上成長深具信心。儘管7、8月為汽車產業傳統暑休淡季，短期影響營運成長表現，然從目前公司下半年預視單與接單動能來看，明顯感受到來自主要客戶對於客製化輪圈、再生鋁輪圈等訂單與開發設計需求高漲。

尤其，巧新的屏東廠與再生鋁料RESAICALR，近期更傳佳音，雙雙通過德國豪華汽車大廠Porsche認證，且提出未來旗下豪華跑車全面輪圈品項，將導入巧新再生鋁料進行設計開發與量產規劃，除創造屏東廠的產能稼動率持續向上，對未來整體營運帶來正面的挹注，亦推進朝2025年使用再生鋁料達50％目標，再更進一步。

不僅如此，巧新2022年已成為「全球鋁業管理倡議（ASI）」的會員之一，今年7月ASI已正式宣布巧新雲林一廠獲得ASI績效標準V3（2022）認證，凸顯巧新落實ESG永續成為企業戰略重要一環的承諾與成果。

隨著汽車產業持續朝向電動車、新能源車，以及追求節能減碳的趨勢不變，巧新將不斷探索、創新與開發鍛造鋁相關應用的可能性，並全力投入負責任的鋁價值鏈，將鋁的價值貢獻發揮到最大，進而推進公司持續接軌ESG永續發展。