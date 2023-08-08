賈靜雯和前夫孫志浩各自迎接第二春，孫志浩2016年與名模林若亞在關島舉辦教堂婚禮，同年底在台席開35桌宴客，林若亞婚後淡出演藝圈，近年都沒有公開露面，就連社群媒體最新發文都停留在2020年，不過繼女梧桐妹則在限時動態分享爸爸孫志浩、奶奶和繼母林若亞的家庭合照。

林若亞嫁孫志浩低調生活7年，臉書最新發文則停留在2020年，昨（7日）是林若亞46歲生日，梧桐妹恰好在IG限時動態分享爸爸孫志浩、奶奶和林若亞的家庭合照，保養有術的林若亞，外貌看起來沒有太多變化，她坐在婆婆身旁，兩人手臂緊貼、彎曲，似乎在桌下緊緊牽手，婆媳關係看起來相處得非常融洽。

梧桐妹分享與爸爸孫志浩、繼母林若亞(前右)和奶奶的家庭聚會照。（圖／梧桐妹Instagram）

孫志浩與梧桐妹則站在後方，孫志浩一手摟女兒、一手放在媽媽肩上，他開心露出微笑，看起來相當幸福，梧桐妹雖然只曬出照片，沒有特別發文，不過四人相聚的合照，已洋溢滿滿幸福。

梧桐妹不時會透過IG分享生活，隨著年紀增長，也開始嘗試不同妝容和穿搭，儘管被網友勸：「可以練一下表情管理」、「妝容也需要上課一下，很老派」，梧桐妹仍維持高EQ說：「知道啦 謝謝唷～」，而賈靜雯過去被問到女兒常在IG分享辣照，她則輕鬆表示，大家都年輕過，認為彼此尊重很重要，「我也會提醒她，要穿到自己舒服跟自在」。