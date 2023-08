美國加州馬里布(Malibu)的海灘最近出現一起驚悚的桶屍案,警方在當地海域發現一個黑色塑膠桶,打開後驚見一具男性裸屍,頭部中彈,疑是致命傷,但仍需驗屍後進一步調查,更令人意外的是男屍身分竟是32歲在網上小有名氣的饒舌歌手墨菲(Javonnta Marshann Murphy)。

統整外媒報導,上月30日一位工人在太平洋海岸公路附近的海邊發現一個塑膠桶在漂流,將其拉回岸邊後並未打開,第二天另一名救生員發現這個密封塑膠桶後,因覺得可疑便設法打開,未料驚見一具屍體,知情人透露,塑膠桶當時被完全密封,而這具屍體未穿衣服,警方目前朝向兇殺案偵辦中。

該具遺體目前除了頭部槍傷外,並未明顯腐敗,警方查出死者身分是歌手墨菲,據知他從當地時間7月30日開始就失聯,32歲的他是洛杉磯創作饒舌歌手,平時常在網上分享自己的作品,曾是「Tank & Booq 樂隊」成員,他與母親、祖母、四個兄弟在洛杉磯南部長大,育有一個年幼的兒子。

2017年墨菲一度因家暴、拒絕出庭被捕,最後被判45天監禁、緩刑3年,並被勒令要求參加終止家暴課程,隔年他又因為違反法院下達的保護令,遭監禁3天。如今傳出死訊,他的親生父親受訪回應非常震驚,他自稱是個堅強的人,「但這很傷人,我只想知道為什麼」,而墨菲的歌迷聽聞噩耗後,也紛紛上他的社群網站留言說:「God bless your soul」、「Anyone know why they did that to him ??」、「I’m still in disbelief」。

★《中時新聞網》關心您,有家暴事件請撥打113保護專線。