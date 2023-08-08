美國加州馬里布（Malibu）的海灘最近出現一起驚悚的桶屍案，警方在當地海域發現一個黑色塑膠桶，打開後驚見一具男性裸屍，頭部中彈，疑是致命傷，但仍需驗屍後進一步調查，更令人意外的是男屍身分竟是32歲在網上小有名氣的饒舌歌手墨菲（Javonnta Marshann Murphy）。

統整外媒報導，上月30日一位工人在太平洋海岸公路附近的海邊發現一個塑膠桶在漂流，將其拉回岸邊後並未打開，第二天另一名救生員發現這個密封塑膠桶後，因覺得可疑便設法打開，未料驚見一具屍體，知情人透露，塑膠桶當時被完全密封，而這具屍體未穿衣服，警方目前朝向兇殺案偵辦中。

該具遺體目前除了頭部槍傷外，並未明顯腐敗，警方查出死者身分是歌手墨菲，據知他從當地時間7月30日開始就失聯，32歲的他是洛杉磯創作饒舌歌手，平時常在網上分享自己的作品，曾是「Tank & Booq 樂隊」成員，他與母親、祖母、四個兄弟在洛杉磯南部長大，育有一個年幼的兒子。

2017年墨菲一度因家暴、拒絕出庭被捕，最後被判45天監禁、緩刑3年，並被勒令要求參加終止家暴課程，隔年他又因為違反法院下達的保護令，遭監禁3天。如今傳出死訊，他的親生父親受訪回應非常震驚，他自稱是個堅強的人，「但這很傷人，我只想知道為什麼」，而墨菲的歌迷聽聞噩耗後，也紛紛上他的社群網站留言說：「God bless your soul」、「Anyone know why they did that to him ??」、「I’m still in disbelief」。

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