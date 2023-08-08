高雄曹姓男子暗戀樓上正妹鄰居，偷偷在她放在門口的鞋子內噴精，女子發現穿鞋時「黏黏的」機警報案，在曹男貌似誠懇的道歉後女子心軟撤告。沒想到曹男惡性不改，某日又偷走正妹的運動鞋，得手的他怕被正妹發現，又故意把鞋丟棄，女子這次心一橫決定告到底，高雄地檢署依竊盜罪起訴曹男。

29歲的曹男與該名女子住在前鎮區同棟社區大樓，曹男搭電梯時發現樓下的鄰居是正妹，便心生愛慕。2019年間，曹男直接下樓，看到正妹的家門口擺放著各式鞋子，情慾難耐的他，竟直接對著鞋子內射精。

女子出門穿鞋時，發現鞋子內有黏黏的異物，驚覺不對勁，立刻聯絡管理員，調閱監視器後，發現曹男在她家門口行為怪異，立刻報警處理。

曹男接獲警方通知到案說明，得知自己犯罪過程全都遭監視器錄下，立刻坦承犯行，也表示願意對女子道歉。女子得知後，見曹男態度誠懇，心軟之餘也原諒他，並撤銷告訴。

沒想到，今年3月曹男又故態萌發，跑到女子家門口偷走她的運動鞋，又想「搞鬼」。當他躡手躡腳回到住處時，聽見女子開門的聲音。曹男擔心再被發現，立刻把鞋藏起來，但實在太害怕又被正妹抓包，便把鞋故意丟棄在大樓明顯處。

女子出門時發現鞋子不翼而飛，驚覺不對勁，再次請管理員調閱監視器畫面，果然又抓到曹男的犯行，這次鐵了心報警提告。高雄地檢署傳喚曹男說明，這次他無話可說，檢方偵結後依竊盜罪起訴曹男。

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