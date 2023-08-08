今年以來，大陸高溫天數創下從1961年以來歷史同期的最高紀錄。由於夏季高溫現象變得越來越普遍和嚴重，讓冷氣負荷不斷增加，導致大陸多個城市開始探索「區域集中供冷」方案。據了解，深圳、三亞和廣州等地已經開始試運行，通過建立集中供冷網站和相應的配送管線，將供冷的冷水或冷風傳送到各個建築物，以降低室內溫度，提供舒適的室內環境。

據中國新聞週刊引述湖南大學土木工程學院教授張泉表示，大陸的集中制冷正處於增長趨勢。隨著城市的持續快速擴張，大型商業建築、購物中心、酒店和工業設施、冷鏈物流以及民用建築等對集中制冷系統的需求不斷增加。

張泉認為，集中式供冷系統可以充分利用谷峰電價，靈活協調運行主機與蓄冷裝置；同時集中式高效冷卻設備的規模化工業生產、智慧控制等技術使得冷卻系統能效提升，使用者投資和運行費用被降低。

廣州城投集團大學城公司相關負責人介紹，廣州大學城區域集中供冷專案相比傳統的中央空調、VRV空調系統和分體空調，可以降低空調峰值負荷至少30％。

但儘管集中供冷已在多地試運行，實際推廣和應用仍然面臨著困難和挑戰。廣安愛眾新能源公司董事長兼總經理周潤東表示，改造成本比新修建更高，已建好且安裝完空調的建築，很少會願意再額外支出費用進行改造。

張泉也指出，集中制冷系統的複雜性導致維修困難，一旦發生故障可能會中斷多個區域或建築物的冷卻，特別是對於依賴連續冷卻的行業，如數據中心、醫院、食品儲存和製藥等，可能會帶來更大的挑戰。