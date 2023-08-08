啟碁總經理暨執行長高健榮表示，集團組織型碳排放量96%以上來自於電力，這幾年積極提高集團再生能源使用比例。2022年啟碁全球據點再生能源使用比例合計使用已達6.65%，截至2023年7月底，全球主要生產據點皆已全面鋪設太陽能板，以2022年全年發電量來看，全球廠區約能產出2,575,838 kWh的太陽能發電，預估2023年集團太陽能發電量有機會較2022年成長2.5倍，全集團今年應可順利達成10%的綠電使用目標。未來綠電配置將以自發自用搭配購買綠電憑證(RECs)或與售電業者簽訂再生能源購電協議(PPA)逐年訂定目標以提升全集團綠電使用比例，以達成2040年百分百使用再生能源目標。

啟碁近年的發展隨著網通技術應用，已經從短、中、長全距離通訊解決方案，涵蓋5G邊緣端基礎設施、衛星寬頻、低軌衛星通訊、企業網通設備、車連網和智慧家庭、智慧電錶、智能車用、電動車以及智慧工廠等深入每個應用中。同時積極透過天線、RF設計和系統整合的專業能力利用軟硬體整合，提供客戶更有效率的場域解決方案，而這些智慧化系統與服務可以直接幫助客戶提高效能以降低能耗。啟碁亦透過產品綠色設計專案、提供客戶產品碳足跡資訊，並透過科學方法導入，作為產品減碳設計的基礎資訊，幫助全球客戶一起減碳，盡全力為避免地球因極端氣候造成更多的損害。

永續長林夢如表示，啟碁長期深耕網通領域，良好的信譽讓公司與上游廠商和下游企業合作，起了很好的關鍵作用，希望啟碁加入RE100也能帶動整個台灣網通產業與供應鏈，發揮影響力，共同建立共好永續的產業環境，持續發展低碳、綠色設計的能量與技術成為全球客戶最堅強的永續夥伴。