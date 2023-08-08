精誠流通暨支付事業部副經理班鐵翊表示，迎接電支市場戰國時代，如何加速品牌商品串連達成通路最大化，並提升會員黏著度，成為各業者搶市的關鍵重點。這次與悠遊卡公司合作建置「悠客券」電子票券平台，運用精誠多年系統整合與金流串接的完整服務優勢，為悠遊付會員打造OMO無縫接軌的消費體驗。一方面協助更多品牌擴展通路，增加產品銷售機會；另一方面則協助悠遊卡公司創造新的會員服務，提升會員對使用悠遊付做為支付工具的黏著度。

精誠企業電子票券平台建置累計門市系統整合服務超過15,000個店點，從平台設計建置與運營、系統維運、帳務管理、行銷推廣、到7x12x365客服，皆有完整的自有服務團隊。目前精誠喜客券的自買使用率已達9成、送禮更有7成5的使用率。

看好電子票券市場逐年成長已成主流，精誠喜客券電子票券中心現已代理超過100家全省知名零售品牌，除了協助零售業者打造B2B2C的企業導客服務，讓零售品牌能透過精誠喜客券快速銜接數百家企業客群，經營第二個營業場域，也幫助企業快速採購各種國內大型連鎖商店的商品，消費者憑電子序號或電子禮券至各特約品牌全台門市使用，即可透過精誠即時核銷系統驗證進行商品兌換，節省發送與庫存成本，節能又環保。

累計目前已成功主導協助多家企業建置電子票券平台，產業涵蓋電信業者、金控集團、電支業者、運輸服務業、電視集團、超商超市業者、旅遊平台、油品業者、福委會平台等，並與國內逾數十家知名電商通路平台串接合作，運用OMO模式加速轉型，創造全新消費者體驗流程。其中，精誠協助台灣交通業者打造「跨域跨業電子票券生態圈」，在專業團隊的運營與推廣下，除了促進點數的兌換與使用，有效活用點數及刷卡之外，也運用線上線下資源整合，強化會員經營服務，自電子票券服務上線以來，已成功帶動兌換成效逐年增長，進而強化會員關係的經營。