台股方面，今天緯創(3231)和緯穎(6669)力守紅盤，維繫盤面AI人氣。富蘭克林華美投信表示，根據各大研究機構預估，AI迎來爆發性成長的黃金十年，普遍預估整體產業鏈將以雙位數複合年成率，到2030年將高達2兆美元。SEMI國際半導體產業協會更預測，受惠於AI人工智慧、電動車與汽車晶片需求，半導體產業將逐季復甦，於第4季產能恢復正成長。

富蘭克林華美高科技基金經理人陳同力表示，今年上半年台股受到科技股帶動出現不小的漲幅，隨著上半年財報公布及八月又進入美國超級財報周，這波台股包括科技股漲多拉回整理，可以視為良性的調節，看好AI新科技包括半導體、伺服器及EV等趨勢不變，建議投資人不用過於擔心，反而可以趁拉回之際，檢視財報，挑選便宜且具成長性的績優股。

股市先行，陳同力分析，去年科技產業的獲利受到升息與疫情嚴重影響，不如預期，科技股也歷經過一波修正，今年深受ChatGPT話題帶動、包括AI半導體、伺服器與HPC等持續火紅，而台灣廠商特別是半導體類，仍扮演重要的領先合作夥伴的角色，表現不俗。陳同力分析，台灣科技業憑藉著不斷投入研發與技術創新優勢，台廠成功打入生成式AI供應鏈，為AI核心技術與相關零組件的主要供應廠商。近期為第二季財報公佈，預期金融市場隨著企業財報數據好壞，股價短線表現上將相對震盪，但長期來說，則有機會越墊越高。