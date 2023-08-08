物價飆漲，其中以食物類最有感，一名女網友表示，睽違好幾年終於買雞排來吃，「不買不知道，一看嚇一跳，一片竟然要90，去骨的甚至破百！」她回憶N年前雞排一份才35元，好奇問網友「大家最一開始吃時一片多少？」多數網友都買過35元的雞排，「35！而且比臉還大」、「最早開始流行是35元，配25元珍奶就能吃很爽。」

一名女網友在批踢踢發文指出，睽違好幾年沒吃雞排，上周終於去買來吃，當場被價格嚇到，「一片竟然要90元，去骨的甚至破百！」她記得以前剛開始吃雞排，一片只要35、3片100，「雖然好多年前了，但這幾年會不會漲太多啊？大家最一開始吃時一片多少？」

這篇貼文引發網友共鳴，大家紛紛回憶「我吃過兩片50的」、「35元，而且比臉還大」、「40！又大肉厚」、「最早開始流行時是35元，配珍奶25，就能吃很爽」、「我國小的時候珍奶＋雞排好像60」、「懷念當年雞排、珍奶套餐50元的年代」。也有網友笑說，「一片35元都20年前了」、「老人回顧開始」、「45以下的都是老人」。

物價回不去讓民眾吃不消，先前就有網友討論「有什麼東西已經漲到買不下去的了？」大家一面倒點名雞排，「從45一路吃到90」，現在貴到不買了。