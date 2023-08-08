台灣解禁日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉5縣食品進口，台北市衛生局8日公布食品輻射殘留抽驗及標示查核結果，78件食品輻射殘留量均符合規定，但1件「JA高知土佐番茶PET500ML」外包裝原產地標示與輸入許可證的原產地不符，已依法開罰4萬元罰鍰，且改正前不得繼續販賣。

衛生局去年12月底開始到各超市、超商、大賣場、雜貨商行等處抽驗，食品中輻射殘留量，上半年抽驗78件食品，包含蔬果、水產、嬰幼兒食品、乳製品及醬料、休閒食品、飲品等，其中60件是日本進口食品、18件非日本進口食品，檢驗結果皆符合規定。

衛生局也針對60件日本進口食品進行產地標示查核，其中1件「JA高知土佐番茶PET500ML」外包裝原產地標示「日本廣島縣」與輸入許可證原產地「日本和歌山縣」不符，已依違反《食品安全衛生管理法》處責任廠商4萬元罰鍰，並通知限期回收改正，且改正前不得繼續販賣。

衛生局呼籲業者，食品標示應符合相關法規，以提供消費者充分資訊。