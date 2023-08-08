納骨堂旁凌晨行徑鬼祟被警尾隨，駕駛跳窗逃竄掉出吸食器遭逮。

高雄市美濃區圓山街納骨堂旁今天凌晨被民眾發現有人行徑鬼鬼祟祟，立即報警處理，警方獲報到場，發現男子迅速開車逃逸，員警尾隨到一無尾巷，男子驚慌棄車逃跑，過程中不慎摔倒致手腕骨折，警方在其車上查獲安非他命及海洛因毒品，當場將男子逮捕送辦。

美濃分駐所副所長鍾進福、警員鍾勝輝、謝為翔於今天凌晨1時20分許，接獲民眾報案表示，在美濃區圓山街47號納骨堂旁，疑似有人鬼鬼祟祟，行跡可疑，警方獲報迅速到場，發現43歲張姓嫌犯見狀立即駕車逃逸。

警方尾隨至美濃區自強街三段一帶，該處為一無尾巷，張嫌見無處可逃想要棄車逃逸，因一時緊張車門打不開，所以從駕駛車窗爬出，過程中不慎跌倒，導致左手腕骨折，犯嫌身上的安非他命吸食器也因此掉落地面，當場被警方查獲。

警方隨後在張嫌駕駛之車內查獲各0.56公克、0.63公克的海洛因2包及各1.11公克、0.60公克的安非他命2包，全案詢後將張嫌及相關物證移送橋頭地檢署偵辦。

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