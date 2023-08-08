日本向來以高標準的食安自豪，沒想到上周末卻爆出重大食安事件，日本7-11超商販售的飯糰內竟出現一隻超大蟑螂，引起社會震驚，飯糰製造商Warabeya Nichiyo的股價在周一重挫，市值因為一隻蟑螂瞬間蒸發21億6700萬日圓（約新台幣4.8億）損失慘重。

綜合外媒報導，日本琦玉7-11所販售的紀州南高梅飯糰竟「包含」一隻完整蟑螂，一度讓網友質疑是P圖，但日本7-11火速發聲明向消費者致歉，並回收同一生產線上的近2千個產品。

此事讓飯糰製造商Warabeya Nichiyo的股價在周一重挫8.6%，最後收跌近5%，公司市值蒸發超過21億日元，Warabeya Nichiyo發聲明致歉，相關工廠的生產線已全面停止，進行徹底的清潔與殺菌，同時也找來防蟲業者進行檢查與消毒，向顧客表達最深的歉意，未來會加強品管，防止發生類似事件。

日本7-11的股價周一挫低1%後回升，Warabeya Nichiyo的股價則在今（8日）小漲2%，股價雖暫時止住失血，但商譽在短時間內恐難以恢復。