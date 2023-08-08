新北市「112年度高級中等以上學校學生獎學金」7月31日公告錄取名單，申請人數共計4670名，其中大專院校組錄取335名，每人核發2萬元；高中職組錄取445名，每人核發1萬元，共發出1115萬元，錄取名單中共有322名弱勢學生，約占41％。

教育局表示，辦理高中職以上學生獎學金是為鼓勵新北市的莘莘學子，可以在人生道路上持續追夢，且優先錄取低收入戶及身心障礙弱勢學生，關懷與鼓舞更多弱勢家庭學子，政策推行至今已邁入第14年，累積金額已破億，造福將近1萬1000名學子，藉由獎學金發放，讓這些優秀的學生可以勇敢面對現實生活的困難，不被挫折打垮，也可以在求學路上心無旁鶩，朝夢想前進。

新北高工資料處理科同學王鈺得表示，因出生在單親家庭，資源相對比別人少，更想努力學習一技之長來增進自己能力，就讀資料處理科，不僅可以學到多方面的知識，也希望能找到未來出路。能獲得這筆獎學金給自己很大的激勵，計畫會將獎學金用在升學上各類證照費、學雜費等，繼續努力充實自我。也要謝謝一路以來提點、支持及陪伴的父母、師長及朋友，困難時刻總在身邊陪伴。

同校模具科同學李駿侑也表示，曾經經歷過學習的挫折，預計要將這筆獎學金運用在購買專業書籍和參加相關課程，增加知識和提高自己的專業水平，也想對未來的學弟妹們說，學習的路上會遇到挑戰，但只要堅持努力，一定能夠克服困難，邁向成功。

樹人家商觀光科同學鄭安喬則說，在求學的路上，始終抱持著「認真、學好、學滿」的心態，努力朝設定好的目標邁進。她很感謝能獲得這份獎學金，讓其在實習時無後顧之憂，也能有多餘的經濟能力規劃更多的目標，持續精進自己，朝圓夢而努力。除了努力考取證照之外，也會用獎學金提升外語能力，繼續精進，進社會後回饋所學，為台灣盡一份力。

教育局表示，新北市照顧高中職及大專校院就讀學生，也持續關懷弱勢學子，連續14年不間斷辦理高中職以上學生獎學金政策，鼓勵學生運用獎學金投資自己，更協助更多學生克服生活上困難，能夠更加專注且堅定在自己的人生道路上，追逐夢想成為頂尖人才，將來更可以回饋社會。