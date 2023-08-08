民眾黨總統參選人柯文哲被指在台北市長任內2015年編列史上最高二備金15億，藍綠議員痛批柯，濫用二備金，毫無財政紀律可言。柯文哲競辦發言人陳智菡今表示，比起前幾任來說，還用得特別的少，藍綠陣營做太多選舉操作，是沒有必要的。

陳智菡指出，二備金道使用用途都有一定規範，柯文哲當然也都非常遵守規範，甚至如果去調近期審計部公布的資料，其實二備金的使用相當節制，比起前幾任來說，還用得特別的少。

陳智菡說，在選舉期間，特別是現在趨勢是柯文哲穩定的在追民進黨總統參選人賴清德，現在就有很多的藍綠夾擊，各種事情就拿來做政治操作。

陳智菡表示，例如前一陣子說，柯文哲還債是用基金來還債，這件事情完全子虛烏有，柯文哲的捷運重置基金不但沒有用來還債，甚至還更多，教育基金更是如此，從頭到尾都沒有來做還債使用，可是看到藍綠夾擊，因為柯文哲穩定領先侯友宜，而且即將要追上賴清德，藍綠陣營做太多選舉操作，是沒有必要的。

另外，柯文哲5日舉辦「北區姊妹台灣選哲之友會成立茶會」，一名柯粉的YouTube頻道《我家阿北啦TV》，在拍攝台上短裙空姐舞者時，攝影角度放在舞者下半身，引發質疑。民眾黨副祕書長許甫則稱，他看了影片發現，舞群跳的是花朵舞，並看到畫面右下方有一個可愛的小妹妹，節拍、動作一點都不含糊的跟著跳，後認為直播主是想捕捉後方小妹妹比出開花的模樣。

陳智菡則說，能不能被外界接受是一件事情，但是媒體應該客觀持平的報導，並且要做到求證責任，昨天許甫的說法，是這個柯粉的直播主澄清，許甫是代轉說法，很遺憾有媒體用近似性騷擾的字眼去下標題，其實已經對舞者、小妹妹構成性騷擾，希望把不友善、帶有性暗示的標題給撤下，用比較持平的標題。她強調，內文的部分大家有各自解讀的空間，但媒體用性騷擾的方式去醜化活動或是做相關延伸，還是要嚴正澄清。

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