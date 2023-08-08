每位父母都想給孩子最好的教育，不管是基礎義務教育、大專院校或出國留學，都是一筆不能輕忽的開銷，與退休準備同樣道理，若等到要支出時才來想辦法，恐怕已來不及，因此響應金管會資本市場藍圖政策的「好好退休準備平台」，今年再推出「好好長大」活動，協助父母及早儲備教育或成長基金，快樂養育兒女。

王浩宇強調，千萬別小看親子理財的威力！孩子雖然沒有固定收入，但是有「時間」能創造複利效果。如果把出生到長大領到的政府育兒補助、長輩紅包、獎學金，都存放在孩子的專屬帳戶中，透過可靠的理財平台，定期定額穩健規劃，長期下來有機會累積一筆不小的基金。

目前市場上有很多新的或流行的理財商品，卻不一定適合親子理財需求。因為儲備教育金一定要長期投資，除了績效更看重風險掌控。「好好退休準備平台」上的專案基金都有專家把關，依基金績效、波動風險、規模、計價幣別等條件，從市面上2000檔合法基金中挑選而出，並提供申購0手續費、低經理費，適合做為教育金準備的長期理財工具。

為解決家長困擾，臺灣集中保管結算所、基富通證券與6大基金公司也將於9月23日晚上舉辦公益主題日活動。當晚於兒童新樂園舉辦「好好長大－大手牽小手．感恩璀璨星光夜」公益主題日活動，邀請全台爸媽帶著12歲以下小朋友，及家扶基金會扶助家庭，以寓教於樂方式一起公益做愛心、同樂學理財，一點一滴為孩子種下希望的種子。