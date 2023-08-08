陳姓女店員因店內無人可以代班，堅持要等店長來交班，等警方告知女店員警方會在超商內「代班」，女店員才放心坐上救護車去醫院。（台中市第五分局提供／馮惠宜台中傳真）

蛤，超商大夜班竟著制服警察守櫃台？台中北屯區一家超商日前出現制服員警守大夜的奇景，原來是值大夜班的20歲陳姓女店員身體不適，一時又連繫不上店長，經好心顧客協助報警，她仍不願就醫，直到到場員警承諾協助代班看店，陳女才安心搭上救護車。

台中市第五分局東山派出所5日凌晨2點多接獲民眾報案稱東山路附近某家超商內有一名店員身體突感不適，急需警方到場協助，當下立即派遣線上巡邏三名員警前往處理。

待3名員警到場後了解，原來是有一位男顧客發現當時值大夜班陳姓女店員結帳時算錯，仔細觀察才發現陳姓女店員表情痛苦，步態不穩，一詢問，才知道女店員當時突然身體不適，不但臉色發白，還狂冒冷汗，該名顧客一開始幫忙打電話連繫超商店長，但是店長一直未接電話，於是趕緊向警方報案尋求協助。

警方瞭解後上前關心已趴在桌上的女店員，並立即通知119救護車到場，勸說女店員先就醫檢查，但女店員因店內無人可以代班，責任心太重，所以堅持不願意去醫院，等警方告知女店員警方會在超商內「代班」，等待店長到場交接，這時女店員才放心坐上救護車去醫院。後來店長到場，警方將超商交還該店長，店長對警方的幫忙再三表示謝意。

第五分局東山所所長林一統提醒民眾，有責任感想把事情處理好的工作態度，是值得嘉許，但在上班時段身體不舒服，建議還是向雇主請假就醫，以確保自己安全，身體若有狀況，身旁無人可幫忙協助可打110或119請求警消協人員，確保安全並避免憾事發生。