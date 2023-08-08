法新社報導，消防人員表示，這枚一噸重的美製炸彈是市立動物園附近地區在執行一項工程時發現的，當局將在夜間拆彈。
距第二次世界大戰結束已78年，德國各城市仍殘存許多未爆彈，而且通常是在建築工地發現。
2017年，法蘭克福（Frankfurt）發現一枚1.4噸的未爆彈，不得不撤離當地6萬5000名居民。
2021年12月，一枚二戰遺留的炸彈在慕尼黑（Munich）車站附近的工地爆炸，造成4人受傷並打亂鐵路交通。（實習編譯：陳彥合/核稿：蔡佳敏）1120808
德國消防人員今天表示，西部城市杜塞道夫（Duesseldorf）發現一枚二戰時期遺留的美國炸彈，已通知當地約1萬3000名居民暫時離開家園。
法新社報導，消防人員表示，這枚一噸重的美製炸彈是市立動物園附近地區在執行一項工程時發現的，當局將在夜間拆彈。
距第二次世界大戰結束已78年，德國各城市仍殘存許多未爆彈，而且通常是在建築工地發現。
2017年，法蘭克福（Frankfurt）發現一枚1.4噸的未爆彈，不得不撤離當地6萬5000名居民。
2021年12月，一枚二戰遺留的炸彈在慕尼黑（Munich）車站附近的工地爆炸，造成4人受傷並打亂鐵路交通。（實習編譯：陳彥合/核稿：蔡佳敏）1120808
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