洛可杉（左起）、柯叔元、王宇婕、管麟、李迪恩宣傳《女兒大人加個賴》。（衛視中文台提供）

柯叔元主演的衛視中文台《女兒大人加個賴》收視不斷創新高，中視7日晚間9點首播平均收視高達1.02，主要演員柯叔元、王宇婕、管麟等人日前在《一袋女王》宣傳，並分享曾經為了愛做過哪些瘋狂舉動。柯叔元透露，他18歲時為了接初戀情人去參加畢旅，騎著偉士牌轉彎時太過帥氣，被一台計程車攔腰撞上，讓他當場噴飛快40公尺，但他還是騎著龍頭歪掉的摩托車堅持完成接送任務，真的是為愛瘋狂。

柯叔元說，因為初戀情人要去參加畢業旅行，他一早就騎著摩托車出發接人，然後再送她到學校搭遊覽車，就在他帥氣的騎著偉士牌出發要上演接送情時，沒想到一個轉彎竟然被計程車從側面攔腰撞上，人車被撞飛，滾了快40公尺遠，柯叔元起身想說自己沒什麼大事，但摩托車卻受損，龍頭歪了。當時他心裡急著想去接女朋友，雙方講好各自負責就離開。

雖然柯叔元當下覺得右腳已經有明顯的痛感，還是勉強自己騎著歪斜龍頭的摩托車，有點狼狽的把初戀情人送上遊覽車後才去看醫生，檢查後才發現右腳雖然沒有骨折，但因為肌肉裂開腫脹，而且小腿還一度腫到比大腿還大，耍帥結果就是害他花了1個半月才康復。