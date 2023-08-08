「黑澀會美眉」洪詩在父親節這天曬出超音波照片、公布懷孕好消息，祝福另一半李運慶「老公～父親節快樂！」洪詩透過經紀人表示，目前滿3個月了，預產期在明年春天；至於寶寶性別，她笑說：「我們要等辦性別派對時，跟大家同步得知！」夫妻倆覺得男生女生都好、健康就好，「但如果硬要選，運慶希望是女兒，我想要兒子，因為我還想生第二個是妹妹」。

洪詩表示，雖然因為月經遲來而有點預感，但醫生告知懷孕的時候還是很驚喜，「然後讓運慶知道的時我看著他哭，我也哭了。突然一陣感動，從一開始的驚喜，到有點擔心不知道我們準備好了沒，到現在我們都非常期待跟寶寶見面的那天」。至於剖腹還是自然產？她說沒有特別設定，看到時侯寶寶的狀態跟醫生的判斷。

洪詩還透露，李運慶最近正忙著拍戲，夫妻倆也同步在計畫一個屬於兩個人的另一個新身分，期待之後跟大家公布。

李運慶和小8歲的洪詩交往3年，2020年認愛，李運慶去年11月1日在臉書突po放閃照，透露已在出生地台南向女友洪詩求婚成功，今年3月兩人已登記結婚。