巴金森氏症是不可逆的腦部退化性疾病，嚴重會達失能。一名60歲男子確診為巴金森氏症，但之前卻無明顯手抖等症狀，倒是長期有便秘困擾，未料檢查結果竟是巴金森症。醫師表示，巴金森症是一種突觸核蛋白聚集體突變，而這突變也出現在腸道，臨床表現為便秘或腹瀉。

大腸直腸外科醫師陳威佑在其臉書表示，其朋友60歲的父親得了巴金森症，在確診前並無明顯的手抖症狀，但長期有便秘問題，沒想到檢查結果竟是帕金森症，而長期便秘可能與巴金森症相關。大腦有1000億個神經元，腸道也有5億多個神經元，腸胃道健康若出問題，代表大腦可能不夠健康。

他引述《Frontiers in Aging Neuroscience》期刊2021年的研究論文指出，α-突觸核蛋白不只會出現在大腦，也被發現出現在腸道，當大腦運動神經出現障礙，腸道的神經也會出現障礙，臨床表現就可能像是便秘或腹瀉。大腦是人體的司令台，但腸道有5億多個神經元，經由「菌-腸-腦軸」神經系統的道路，與大腦進行雙向且複雜的溝通，互相影響。此外，同時關係著調節身體反應、免疫功能、消化代謝以及心理健康。

新光醫院神經內科醫師劉子洋曾在《健康2.0》中表示，罹患巴金森氏症的比率在60歲左右的族群約1%，到了80歲以上族群約2%，致病原因至今不明，但普遍認為和遺傳較為相關，男性高於女性，由於此病會對於腦部造成損傷，許多患者日後也會失智，若未良好治療，未來將失智、失能。