花蓮門諾醫院不捨3歲行動早療個案晴寶（化名）一家三口擠在面積不到3坪的破舊平房，集結各界愛心幫助他們改造新家。（花蓮門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮3歲行動早療個案晴寶（化名）在媽媽帶領下，向幫忙改造新家的修繕團隊說謝謝。（花蓮門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮3歲行動早療個案晴寶（化名）感謝修繕團隊幫自己改造新家，親自手繪卡片道謝。（花蓮門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮3歲行動早療個案晴寶（化名）一家三口擠在面積不到3坪的破舊平房，睡在用木板及帳篷簡易搭製而成的「房間」，上頭還晾滿衣服以致空間雜亂、陰暗，且盥洗還得向隔壁親友借用，生活環境不利早療兒生活與學習，經門諾醫院結合各界愛心組成修繕團隊，改造室內空間、建置全新衛浴，讓晴寶未來能在全新的居家環境成長學習。

晴寶1歲多時因語言、表達及走路較其他孩子慢，讓媽媽很挫折，經門諾醫院行動早療團隊介入及半年的治療，晴寶狀況愈來愈好，但他們一家3口卻住在3坪不到的平房裡，不僅睡在由簡易木板搭建而成的床板及帳篷裡，盥洗還得向隔壁親友借用浴室，且清洗的衣服只能晾在屋內，以致室內潮濕悶熱，生活環境十分不良。

門諾醫院表示，晴寶因全家人的生活起居全擠在一起，不利早療兒的生活及學習，因此啟動社服貧病基金，結合聯電燭光社、Meta台灣臉書志工及在地富安工程行等10餘人，一起修繕晴寶的家。

修繕團隊們不畏夏季炙熱溫度，換上輕便衣物，戴上手套、口罩及面罩，分工手持刮板、油漆刷及滾筒，將汗水化為力量粉刷晴寶家的牆壁，工程行業者則貼心替他們家建置全新衛浴，希望當晴寶打造一個舒適明亮的居住環境。

晴寶媽媽牽著晴寶的手踏進剛完工的「新家」，見到煥然一新的環境感動地說，「晴寶終於可以在更好的環境中看書學習及遊戲了」，她說，過去因家裡環境狹小髒亂，曾被外界指責「沒辦法提供好環境為何還要生下孩子」，感到相當難過，且尋求多方資源卻礙於部分因素無法獲得協助。

所幸在各界善心人士的協助下，終於一圓晴寶媽媽改造新家的夢想，她說，改造後的家不僅有更多空間可以收納，老舊電線的汰換也增添不少安全，尤其全新衛浴設備就建置在家前，大幅提升方便性，終於不必再跟隔壁親友借衛浴了！晴寶也在媽媽的引導下，親自手繪卡片向修繕團隊道謝，讓大家直呼「好暖心」。