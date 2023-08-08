國民黨立法院黨團今天召開記者會指控蔡英文總統車隊影響南投災區交通，總統府發言人林聿禪表示，委員的發言與事實顯有落差，盼委員共同為修復災區為念，救災復原不分中央地方、不分政府民間共同努力，勿用政治口水取代辛苦汗水。

林聿禪指出，總統出發前即指示以避免影響災區救災及交通為原則，進行人員及車輛縮減，因此赴往災區的總統車隊及南投縣警局引導車，總共縮減至5台車；此外，在台14線上並無為總統車隊進行交管，總統車隊與一般車輛同樣在管制點按照指揮排隊。因此，委員的指控並非事實。

另外，由於昨日一早發生台14線75.9公里處路段有路面嚴重下陷龜裂的情形，為因應工作人員現場搶修，道路採取分時段戒護通行。她說，為不影響搶通工程，總統行程最終至南豐加油站聽取救災進度報告，未再前往仁愛鄉公所。而南投縣副縣長王瑞德昨日也向總統說明災區現況，總統於現場指示全力協助地方復原，農損補償「從速、從寬、從優」辦理。

林聿禪表示，總統對颱風整備情形及發生的災情都相當關切，中央也持續與地方攜手，加速搶修進度與災後復原工作，盼協助受災區域盡快恢復。林聿禪強調，救災不分中央或地方、政府或民間，盼大家齊心協力以修復災區為念，不要用政治口水取代辛苦汗水。